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«Саратовские авиалинии» вернули пассажирам за билеты почти 100 млн руб

2 июня в 10:53 276 просмотров
«Саратовские авиалинии», прекратившая полеты вернула своим пассажирам почти 100 миллионов рублей за ранее купленные билеты, сообщают РИА Новости.

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Компания «Саратовские авиалинии», прекратившая полеты вернула своим пассажирам почти 100 миллионов рублей за ранее купленные билеты, сообщают РИА Новости.

«В связи с аннулированием сертификата эксплуатанта авиакомпании «Саратовские авиалинии» все заявки на возврат стоимости отмененной перевозки обрабатываются без взимания сборов и штрафов. К приему заявлений на возврат денежных средств авиакомпания приступила 31 мая. На вечер 1 июня возвращено 99,588 миллиона рублей за 15464 авиабилета», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что в случае покупки билетов в кассах сторонних агентств или на сторонних сайтах необходимо обращаться с заявлением о возврате по месту приобретения билетов, тогда как оформленные на сайте авиакомпании билеты возвращаются также через сайт.

Напомним, авиакомпания «Саратовские авиалинии» заявила о прекращении деятельности с 30 мая.


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