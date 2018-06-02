«Саратовские авиалинии» вернули пассажирам за билеты почти 100 млн руб

«В связи с аннулированием сертификата эксплуатанта авиакомпании «Саратовские авиалинии» все заявки на возврат стоимости отмененной перевозки обрабатываются без взимания сборов и штрафов. К приему заявлений на возврат денежных средств авиакомпания приступила 31 мая. На вечер 1 июня возвращено 99,588 миллиона рублей за 15464 авиабилета», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что в случае покупки билетов в кассах сторонних агентств или на сторонних сайтах необходимо обращаться с заявлением о возврате по месту приобретения билетов, тогда как оформленные на сайте авиакомпании билеты возвращаются также через сайт.

Напомним, авиакомпания «Саратовские авиалинии» заявила о прекращении деятельности с 30 мая.