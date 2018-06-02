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Быстрая ходьба может продлить жизнь — ученые

2 июня в 12:52 178 просмотров
, Великобритании и Ирландии выяснили, что скорость ходьбы связана с риском преждевременной смерти, сообщает «Пятый канал».

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Исследователи из Австралии, Великобритании и Ирландии выяснили, что скорость ходьбы связана с риском преждевременной смерти, сообщает «Пятый канал».

Современный человек много времени проводит неподвижно — например, пока работает в офисе. После работы заниматься спортом уже лениво, и по итогу физической активности за день случается совсем немного. А ведь исследований, которые доказывают пользу пусть недолгих, но ежедневных упражнений, в научной среде опубликовано уже не мало.

Поэтому тем, кто не занимается спортом, ученые рекомендуют отдавать предпочтение пешим прогулкам. Например, ходить с работы и на работу пешком, отказываясь от транспорта. А новое исследование дает еще один совет — ходить лучше как можно быстрее. Ученые изучили данные по 50 тысячам британцев и выяснили, что наименьший риск преждевременной смерти был зарегистрирован именно у таких «бегунов». А вот те, кто ходит медленно, эффект от прогулок получают меньший.

Особенно это важно для тех, кому уже за 60. Исследование показывает, что для старшей возрастной группы зависимость между скоростью ходьбы и риском преждевременной смерти выражена куда сильнее.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C-1210023/

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