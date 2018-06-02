Современный человек много времени проводит неподвижно — например, пока работает в офисе. После работы заниматься спортом уже лениво, и по итогу физической активности за день случается совсем немного. А ведь исследований, которые доказывают пользу пусть недолгих, но ежедневных упражнений, в научной среде опубликовано уже не мало.

Поэтому тем, кто не занимается спортом, ученые рекомендуют отдавать предпочтение пешим прогулкам. Например, ходить с работы и на работу пешком, отказываясь от транспорта. А новое исследование дает еще один совет — ходить лучше как можно быстрее. Ученые изучили данные по 50 тысячам британцев и выяснили, что наименьший риск преждевременной смерти был зарегистрирован именно у таких «бегунов». А вот те, кто ходит медленно, эффект от прогулок получают меньший.

Особенно это важно для тех, кому уже за 60. Исследование показывает, что для старшей возрастной группы зависимость между скоростью ходьбы и риском преждевременной смерти выражена куда сильнее.