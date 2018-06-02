Почему страховщики динамят пензенских мотоциклистов при получении ОСАГО
А. Маркеев: С такой игрой нашей сборной мы не выживем даже в матче-открытии ЧМ
Рецензия на фильм «Дэдпул 2»
Благотворительный спектакль «Давным-давно», Пенза
Вам будет интересно
Наши новости
Трохин провел заседание совета по делам национально-культурных автономий
В Пензе в День города заложат новое письмо потомкам
Погода в Пензе на 2 июня
На радио «Эхо Пензы» обсудили вопросы безопасности детей
В Пензе вспомнили события Белочешского мятежа
В Пензе состоялся праздник в честь Дня защиты детей
Голые «солнцееды» пугают отдыхающих пензенцев
В центре Пензы из-под земли забил фонтан
В Пензе в работе приложения по вызову «скорой» произошел сбой
Губернатор потребовал жестче контролировать здоровье животных

В пензенском вокзале образовались «пробки» из-за установки нового оборудования

2 июня в 12:22 256 просмотров

В Пензе на вокзале появилось новое оборудование. Посетители жалуются на организацию процедуры досмотра.

Пользователь опубликовал фотографию в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что из-за нового оборудования на вокзале «Пенза-1» образовались огромные очереди. А все это происходит потому, что все люди пытаются пройти через один вход, что затормаживает процесс прохождения досмотра багажа.

Подписчик добавил, что в здание можно пройти через несколько входов, но посетителям об этом не сообщили.

«Нет никаких объявлений, что еще есть вход через малый зал. Мужчина иногда подходит и говорит об этом. Люди вообще не понимают, что за процедура», — написал автор.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...