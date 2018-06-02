В пензенском вокзале образовались «пробки» из-за установки нового оборудования

Пользователь опубликовал фотографию в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что из-за нового оборудования на вокзале «Пенза-1» образовались огромные очереди. А все это происходит потому, что все люди пытаются пройти через один вход, что затормаживает процесс прохождения досмотра багажа.

Подписчик добавил, что в здание можно пройти через несколько входов, но посетителям об этом не сообщили.

«Нет никаких объявлений, что еще есть вход через малый зал. Мужчина иногда подходит и говорит об этом. Люди вообще не понимают, что за процедура», — написал автор.