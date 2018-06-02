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Ученые нашли главную причину появления человека

2 июня в 13:55 110 просмотров
, который отсутствует или не действует в мозге обезьяны, сообщает телеканал «360».

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Исследователи обнаружили в ДНК человека отвечающий за развитие мозговых тканей ген NOTCH2NL, который отсутствует или не действует в мозге обезьяны, сообщает телеканал «360».

По данным исследователей, человеческий мозг характеризуют две отличительные черты: большие размеры и медленное развитие нервной системы в материнской утробе. Хотя геномы человека и шимпанзе совпадают на 99%, их нервные системы развиваются по-разному.

Ученые обнаружили у человека «лишний» ген NOTCH2NL, который отвечает за развитие нейронов и тканей мозга у зародыша млекопитающих. Ген отсутствует или не работает в мозге шимпанзе, горилл и других приматов.

По мнению исследователей, этот ген образовался в ДНК человека 3−4 миллиона лет назад случайно. Благодаря ему, в мозге людей сформировался новый участок ДНК, поменявший программу развития нервной системы. В ходе эксперимента со стволовыми клетками генетики удалили ген NOTCH2NL, из-за чего нервные клетки стали быстрее развиваться и реже делиться.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-1031235/

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