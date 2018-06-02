В Каменке в 19-летнего парня вонзили шампур во время отдыха

Как сообщили в пресс-службе областного управления МВД, в лесополосе неподалеку от улицы Центральной в городе Каменка 19-летнего местного жителя ударили шампуром. Юношу доставили в больницу. Полицейские выяснили, что к случившемуся причастен сверстник потерпевшего, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

«Молодые люди выпивали на природе и поссорились. Один из них взял шампур и дважды ударил им другого», — пояснили в ведомстве.

Парня задержали, он сознался в содеянном, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело.