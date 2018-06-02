Мозг способен предсказывать боль и пытаться купировать эти ощущения, к такому выводу пришли ученые из канадского Университета Лаваля, сообщает РЕН ТВ .

Во время эксперимента специалисты разделили группу из 30 человек на две части. Половина получала боли на бицепсе во время сгибания локтя, вторая — во время разгибания. При этом ученые наблюдали за реакциями мозга.

Выяснилось, что во время движений, вызывающих боль, мозг посылает слабые сигналы, а когда боли нет — более сильные. Когда мозг знает, что определенное движение будет причинять боль, время реакции на выполнение движения увеличится, а сама манипуляция при этом пройдет быстрее. Так мозг пытается сократить болевые ощущения.

Ученые надеются, что данные исследования помогут понять, как острая боль может переходить в хроническую.