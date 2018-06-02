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Мозг человека способен предсказывать боль — ученые

2 июня в 15:29 232 просмотра
, к такому выводу пришли ученые из канадского Университета Лаваля, сообщает РЕН ТВ.

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Мозг способен предсказывать боль и пытаться купировать эти ощущения, к такому выводу пришли ученые из канадского Университета Лаваля, сообщает РЕН ТВ.

Во время эксперимента специалисты разделили группу из 30 человек на две части. Половина получала боли на бицепсе во время сгибания локтя, вторая — во время разгибания. При этом ученые наблюдали за реакциями мозга.

Выяснилось, что во время движений, вызывающих боль, мозг посылает слабые сигналы, а когда боли нет — более сильные. Когда мозг знает, что определенное движение будет причинять боль, время реакции на выполнение движения увеличится, а сама манипуляция при этом пройдет быстрее. Так мозг пытается сократить болевые ощущения.

Ученые надеются, что данные исследования помогут понять, как острая боль может переходить в хроническую.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C-1845962/

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