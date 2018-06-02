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В Пензенской области составили портрет типичного алиментщика

2 июня в 16:48 206 просмотров

В Пензенской области приставы составили описательный портрет должника по алиментам.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, из общего количества 8 293 должников 5 335 неплательщиков алиментов в возрасте от 26 до 41 года, из них женщин — 10%. Средняя задолженность — 86 тысяч 589 рублей.

Уточняется, что 4 800 человек делали попытки восстановить свое доброе имя родителя в глазах детей и общества, пытаясь отдать долг ребенку разными суммами и способами. А вот 20% должников просто следят, как мимо проходит жизнь.

«При этом необходимо заметить, что все граждане абсолютно трудоспособны, просто желание жить «богемно» не совпадает с ненужными нуждами их детей», — добавили в ведомстве.


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