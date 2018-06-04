Полная программа мероприятий на День России и День города

|
8 июня
|
16.00
|
Торжественное собрание, посвященное Дню России и Дню города.
Церемония награждения.
Концертная программа.
|
9 июня
|
Фонтанная площадь, ул. Московская, сквер «Копилка пословиц»
|
14.00
|
Открытие фестиваля мастеров народного промыслового творчества «Канитель»
|
14.30−15.30
|
Концертная программа творческих коллективов города
|
15.30−18.00
|
Концертная программа творческих коллективов фестиваля «Канитель»
|
Администрация города Пензы (большой зал)
|
10.00−10.30
|
Открытие VI общественно-экономического форума «Поиск Провинции. Экономика партнерства».
Пленарное заседание
|
10.30−14.00
|
Работа секций
|
14.00−15.00
|
Перерыв
|
15.00−18.00
|
Работа секций
|
Сквер Дениса Давыдова
|
15.00 — 19.00
|
Концертная программа в рамках фестиваля «Музыка улицам города»
|
Парк культуры и отдыха «Олимпийский»
|
15.00
|
Спортивно-развлекательная программа «Хоккей на роликах — Россия вперед!»
|
16.00
|
Акция «Я люблю Россию»
|
20.00
|
Молодежный микс «Я люблю Пензу»
|
Детский парк им. Ульяновых
|
11.00
|
Квест «Лабиринт творчества»
|
16.00
|
Игровая программа «Игры моего народа»
|
МАУ «Центральный парк культуры и отдыха им. В. Г. Белинского»
|
12.00−18.00
|
Выставка работ любительского объединения «Клуб народных умельцев»
|
14.00
|
Конкурсно-игровая программа «Яркий город»
|
16.00
|
Квест-игра «Детский miks»
|
19.00−22.00
|
Акция «Танцы под открытым небом»
|
10 июня
|
Юбилейная площадь
|
11.00
13.00−20.00
|
Торжественное открытие континентального турнира. Матч открытия
Соревнования по футболу
|
Фонтанная площадь
|
12.00−16.00
|
Концертная программа творческих коллективов города
|
16.00 — 19.00
|
Концертная программа творческих коллективов фестиваля «Канитель»
|
11.00−12.00
|
Мастер-классы на роликах, роллер-шоу, ростовые куклы, детская игротека, конкурсы от Роллердрома и парка «Олимпийский»
|
ул. Московская (от ул. Горького до ул. Кураева), Фонтанная площадь, сквер «Копилка пословиц»
|
09.00−21.00
|
Фестиваль мастеров народного промыслового творчества «Канитель»
|
Сквер Дениса Давыдова
|
15.00−18.00
|
Концертная программа творческих коллективов в рамках фестиваля «Музыка улицам города»
|
МКУ «Парк культуры и отдыха «Олимпийский»»
|
12.00
|
Развлекательно-игровая программа на роликах «Любимый город»
|
16.00
17.00
|
Празднично-развлекательная программа «Любимая страна»
Танцы под открытым небом для тех, кому за…"Россия зовет"
|
МАУ «Центральный парк культуры и отдыха им. В. Г. Белинского»
|
12.00−18.00
|
Выставка работ любительского объединения «Клуб народных умельцев»
|
14.00−16.00
|
Мастер-классы от участников ЛО «Клуб народных умельцев»
|
14.00−17.00
|
«С любовью к городу» концертно-развлекательная программа с участием творческих коллективов парка и города
|
17.00−18.00
|
Концерт хора ветеранов «Патриот»
|
13.00−14.00
|
«Этот город самый лучший!» — конкурс рисунка на асфальте
|
14.00−17.00
|
Игры, эстафеты, викторины, конкурсы на спортивной площадке
|
13.00−17.00
|
Тематическая акция «Возьми книгу с собой»
|
Детский парк им. Ульяновых
|
11.00
|
Праздничная тематическая программа «Ты мой любимый город»
|
Пензенский зоопарк
|
12.00−19.00
|
«Мы в ответе за тех, кого приручили». Выставка контактной группы животных.
|
11 июня
|
Юбилейная площадь
|
10.00−20.00
|
Соревнования по футболу
Соревнования по флэтболу
Соревнования по настольному футболу
|
12.00−16.00
|
Гала-концерт областного фестиваля «Таланты земли Пензенской!»
|
ул. Московская (от ТЦ «Арбат» до драматического театра)
|
17.00−17.30
|
«Парад детских колясок»
|
17.30−18.30
|
Детская шоу-программа (около драматического театра)
|
Сквер Дениса Давыдова
|
15.00−18.00
|
Концертная программа творческих коллективов в рамках фестиваля «Музыка улицам города»
|
ул. Московская (от ул. Горького до ул. Кураева), Фонтанная площадь, сквер «Копилка пословиц»
|
09.00−21.00
|
Фестиваль мастеров народного промыслового творчества «Канитель»
|
Фонтанная площадь
|
14.00−19.00
|
Концертная программа
|
11.00
|
Мастер-классы на роликах, роллер-шоу, ростовые куклы, детская игротека, конкурсы от Роллердрома и парка «Олимпийский»
|
МАУ «Центральный парк культуры и отдыха им. В. Г. Белинского»
|
12.00−18.00
|
Выставка работ любительского объединения «Клуб народных умельцев»
|
13.00−14.00
|
«Этот город самый лучший!» — конкурс рисунка на асфальте
|
13.00−17.00
|
«Возьми книгу с собой» тематическая акция
|
14.00−16.00
|
Мастер-классы от участников ЛО «Клуб народных умельцев»
|
14.00−16.00
|
Концертно-развлекательная программа с участием творческих коллективов парка и города
|
14.00−17.00
|
Игры, эстафеты, викторины, конкурсы на спортивной площадке
|
16.00−17.00
|
Концерт вокально-эстрадной студии «Маэстро»
|
Детский парк им. Ульяновых
|
11.00
|
«Путешествие по городу» — праздничная тематическая программа
|
Пензенский зоопарк
|
12.00−13.30
|
«В гостях у сказки» — выступление детского кукольного театра «Тутти-Фрутти». Экскурсия «Животные — герои сказок»
|
12 июня
|
Стела «Росток»
|
09.00
|
Закладка капсулы «Письма потомкам»
|
ул. Славы
|
09.30−10.30
|
Торжественное открытие Галереи почета и славы Пензенской области.
|
10.30−10.50
|
Фотографирование у здания правительства Пензенской области
|
Площадь Маршала Жукова
|
11.00−13.00
|
Торжественный пролог. Приветствие официальных лиц.
Вручение знака «Почетный гражданин города Пензы».
Парад студенческой молодежи, посвященной Дню города и Дню России
Торжественный парад-шествие районов города Пензы
|
Администрация города Пензы (малый зал)
|
13.00
|
Торжественное вручение паспортов гражданам Российской Федерации жителям города Пензы, достигшим 14-летнего возраста и гражданам, получившим гражданство РФ.
|
Столовая администрации города Пензы
|
14.00
|
Прием главы администрации города Пензы
|
Сквер Дениса Давыдова
|
12.00−18.00
|
«Литературный привал».
|
15.00−17.00
|
Парад оркестров
|
17.00
|
Акция «В ожидании чуда»
|
Сквер «Копилка пословиц»
|
10.00−14.00
|
Фестиваль «Пензенские Сладости!»
|
10.00−13.00
|
Концертная программа фольклорных коллективов города
|
ул. Московская (от ул. Горького до ул. Кураева), Фонтанная площадь, сквер «Копилка пословиц»
|
09.00−21.00
|
Фестиваль мастеров народного промыслового творчества «Канитель»
|
ул. Московская (от ТЦ «Арбат» до Театральной площади)
|
10.00 -17.00
|
Детский вернисаж
|
Фонтанная площадь (сцена)
|
12.00−14.00
|
Праздничная программа «С днем рождения, любимый город!»
|
14.00−14.30
|
Акция «Розыгрыш путевок в санаторий «Березовая роща» и «Володарского»»
|
14.30−17.30
|
Концертная программа
|
18.00−19.00
|
Закрытие фестиваля мастеров народного промыслового творчества «Канитель»
|
Сквер им. В. Г. Белинского
|
11.00−16.00
|
Фестиваль общественных организаций «Добрая Пенза»
|
11.00−16.00
|
«Саммит плова»
|
Площадь В. И.Ленина
|
10.00−19.00
|
Детский воздушный городок
Фестиваль «Канитель»
|
12.00−14.00
|
Всероссийская акция «Хоровод России»
|
Площадь перед Молодежным многофункциональным центром
|
14.00
|
Фестиваль «Милая, родная сердцу глубинка»
|
Центральный парк культуры и отдыха им. В.Г. Белинского
|
12.00−18.00
|
Выставка работ любительского объединения «Клуб народных умельцев»
|
13.00−14.00
|
«Лучший город земли!» конкурс рисунка на асфальте
|
13.00−17.00
|
«Возьми книгу с собой» - тематическая акция
|
14.00−16.00
|
Мастер-классы от участников ЛО «Клуб народных умельцев»
|
14.00−15.00
|
Концертная программа творческих коллективов парка и города «Наш дом — Россия!»
|
14.00−17.00
|
Игры, эстафеты, викторины, конкурсы на спортивной площадке
|
15.00−15.20
|
Тематическая викторина «Мой край»
|
15.20−16.20
|
Концертная программа творческих коллективов парка и города
|
16.20−17.00
|
«Для нас Россия начинается здесь!» — тематическая, конкурсно-игровая программа
|
17.00−18.00
|
Концертно-развлекательная программа
|
Детский парк им. Ульяновых
|
11.00
|
«Один дом! Один мир! Одна Россия!» — праздник
|
МАУ «Пензенский зоопарк»
|
12.00−14.00
|
День России, День города «Люблю тебя, мой Сурский край!». Праздничная концертная программа
|
14.00−15.00
|
Экскурсия «Животные Пензенской области»
|
МКУ «Парк культуры и отдыха «Олимпийский»»
|
10.00
|
Массовое катание «С Днём рождения, город»
|
12.00
|
Игротека на роликах «За Россию всей душой»
|
Юбилейная площадь
|
10.00−17.00
|
Соревнования по футболу
Соревнования по флэтболу
Соревнования по бамперболу
Соревнования по настольному футболу
|
14.00−16.30
|
Гала-концерт фестиваля «Край талантов!»
|
22.00
|
Праздничный фейерверк (4 мин) и включение праздничной иллюминации на телебашне
|
13 июня
|
Юбилейная площадь
|
10.00−20.00
|
Соревнования по футболу
Соревнования по флэтболу
Соревнования по настольному футболу
|
14.00−20.00
|
Сдача ГТО в рамках Всероссийского дня сдачи ГТО
|
14.00−15.00
|
Концертная программа
|
15.00−20.00
|
Спортивный кинопоказ
|
Детский парк им. Ульяновых
|
11.00
|
«Книга рекордов России» Познавательная программа
|
16.00
|
«За морем теплее, а у нас веселее» Игровая кругосветка
|
МАУ «Центральный парк культуры и отдыха им. В.Г. Белинского»
|
12.00−18.00
|
Выставка работ любительского объединения «Клуб народных умельцев»
|
14.00
|
«Край мой — капелька России» — развлекательная программа, в рамках Дня города
|
16.00
13.00−17.00
|
«Вместе — мы сила!» — спортивная программа
«Возьми книгу с собой» - Тематическая акция
|
14 июня
|
Юбилейная площадь
|
10.00−16.00
|
Финальные игры по футболу
Соревнования по киберспорту
|
17.00−17.30
|
Торжественное закрытие
|
17.30−20.00
|
Массовый просмотр «Официальной церемонии открытия Чемпионата Мира» и «Матча открытия ЧМ» на установленных экранах.
|
22.00
|
Демонтаж сцены и мяча
|
Площадь перед областной филармонией
|
15.30
|
Молодежные тематические локации
Проект «СуперМяч». Флеш-моб.
|
Детский парк им. Ульяновых
|
11.00
|
«Хоровод дружбы» День хорошего настроения
|
16.00
|
«Я, ты, он, она — вместе дружная семья!» Спортивная программа
|
МАУ «Центральный парк культуры и отдыха им. В.Г. Белинского»
|
12.00−18.00
|
Выставка работ любительского объединения «Клуб народных умельцев»
|
14−00
|
«Точный пас, красивый гол» — спортивная программа, в рамках Чемпионата Мира по футболу
|
16−00
|
«Футболика» — спортивно-игровая программа, в рамках Чемпионата Мира по футболу
|
13.00−17.00
|
«Возьми книгу с собой» — Тематическая акция
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