Полная программа мероприятий на День России и День города

Торжественное собрание , посвященное Дню России и Дню города.

Торжественное собрание , посвященное Дню России и Дню города.

Концертная программа в рамках фестиваля « Музыка улицам города»

Концертная программа в рамках фестиваля « Музыка улицам города»

Парк культуры и отдыха « Олимпийский»

Парк культуры и отдыха « Олимпийский»

Спортивно-развлекательная программа « Хоккей на роликах — Россия вперед!»

Спортивно-развлекательная программа « Хоккей на роликах — Россия вперед!»

Акция « Я люблю Россию»

Акция « Я люблю Россию»

Молодежный микс « Я люблю Пензу»

Молодежный микс « Я люблю Пензу»

Детский парк им. Ульяновых

Детский парк им. Ульяновых

МАУ « Центральный парк культуры и отдыха им. В. Г. Белинского»

МАУ « Центральный парк культуры и отдыха им. В. Г. Белинского»

Акция « Танцы под открытым небом»

Акция « Танцы под открытым небом»

Соревнования по футболу

Соревнования по футболу

Мастер-классы на роликах , роллер-шоу , ростовые куклы , детская игротека , конкурсы от Роллердрома и парка « Олимпийский»

Мастер-классы на роликах , роллер-шоу , ростовые куклы , детская игротека , конкурсы от Роллердрома и парка « Олимпийский»

ул. Московская ( от ул. Горького до ул. Кураева), Фонтанная площадь , сквер « Копилка пословиц»

ул. Московская ( от ул. Горького до ул. Кураева), Фонтанная площадь , сквер « Копилка пословиц»

Концертная программа творческих коллективов в рамках фестиваля « Музыка улицам города»

Концертная программа творческих коллективов в рамках фестиваля « Музыка улицам города»

МКУ « Парк культуры и отдыха « Олимпийский»»

МКУ « Парк культуры и отдыха « Олимпийский»»

Развлекательно-игровая программа на роликах « Любимый город»

Развлекательно-игровая программа на роликах « Любимый город»

Танцы под открытым небом для тех , кому за…"Россия зовет"

Танцы под открытым небом для тех , кому за…"Россия зовет"

МАУ « Центральный парк культуры и отдыха им. В. Г. Белинского»

МАУ « Центральный парк культуры и отдыха им. В. Г. Белинского»

Мастер-классы от участников ЛО «Клуб народных умельцев»

Мастер-классы от участников ЛО «Клуб народных умельцев»

«С любовью к городу» концертно-развлекательная программа с участием творческих коллективов парка и города

«С любовью к городу» концертно-развлекательная программа с участием творческих коллективов парка и города

«Этот город самый лучший!» — конкурс рисунка на асфальте

«Этот город самый лучший!» — конкурс рисунка на асфальте

Игры , эстафеты , викторины , конкурсы на спортивной площадке

Игры , эстафеты , викторины , конкурсы на спортивной площадке

Тематическая акция « Возьми книгу с собой»

Тематическая акция « Возьми книгу с собой»

Детский парк им. Ульяновых

Детский парк им. Ульяновых

Праздничная тематическая программа « Ты мой любимый город»

Праздничная тематическая программа « Ты мой любимый город»

«Мы в ответе за тех , кого приручили». Выставка контактной группы животных.

«Мы в ответе за тех , кого приручили». Выставка контактной группы животных.

Соревнования по настольному футболу

Соревнования по настольному футболу

Соревнования по флэтболу

Соревнования по флэтболу

Соревнования по футболу

Соревнования по футболу

ул. Московская ( от ТЦ «Арбат» до драматического театра)

ул. Московская ( от ТЦ «Арбат» до драматического театра)

Детская шоу-программа ( около драматического театра)

Детская шоу-программа ( около драматического театра)

Концертная программа творческих коллективов в рамках фестиваля « Музыка улицам города»

Концертная программа творческих коллективов в рамках фестиваля « Музыка улицам города»

ул. Московская ( от ул. Горького до ул. Кураева), Фонтанная площадь , сквер « Копилка пословиц»

ул. Московская ( от ул. Горького до ул. Кураева), Фонтанная площадь , сквер « Копилка пословиц»

Мастер-классы на роликах , роллер-шоу , ростовые куклы , детская игротека , конкурсы от Роллердрома и парка « Олимпийский»

Мастер-классы на роликах , роллер-шоу , ростовые куклы , детская игротека , конкурсы от Роллердрома и парка « Олимпийский»

МАУ « Центральный парк культуры и отдыха им. В. Г. Белинского»

МАУ « Центральный парк культуры и отдыха им. В. Г. Белинского»

«Этот город самый лучший!» — конкурс рисунка на асфальте

«Этот город самый лучший!» — конкурс рисунка на асфальте

«Возьми книгу с собой» тематическая акция

«Возьми книгу с собой» тематическая акция

Мастер-классы от участников ЛО «Клуб народных умельцев»

Мастер-классы от участников ЛО «Клуб народных умельцев»

Концертно-развлекательная программа с участием творческих коллективов парка и города

Концертно-развлекательная программа с участием творческих коллективов парка и города

Игры , эстафеты , викторины , конкурсы на спортивной площадке

Игры , эстафеты , викторины , конкурсы на спортивной площадке

Детский парк им. Ульяновых

Детский парк им. Ульяновых

«Путешествие по городу» — праздничная тематическая программа

«Путешествие по городу» — праздничная тематическая программа

«В гостях у сказки» — выступление детского кукольного театра « Тутти-Фрутти». Экскурсия « Животные — герои сказок»

«В гостях у сказки» — выступление детского кукольного театра « Тутти-Фрутти». Экскурсия « Животные — герои сказок»

Торжественное открытие Галереи почета и славы Пензенской области.

Торжественное открытие Галереи почета и славы Пензенской области.

Фотографирование у здания правительства Пензенской области

Фотографирование у здания правительства Пензенской области

Парад студенческой молодежи , посвященной Дню города и Дню России

Парад студенческой молодежи , посвященной Дню города и Дню России

Торжественное вручение паспортов гражданам Российской Федерации жителям города Пензы , достигшим 14-летнего возраста и гражданам , получившим гражданство РФ.

Торжественное вручение паспортов гражданам Российской Федерации жителям города Пензы , достигшим 14-летнего возраста и гражданам , получившим гражданство РФ.

Акция « В ожидании чуда»

Акция « В ожидании чуда»

ул. Московская ( от ул. Горького до ул. Кураева), Фонтанная площадь , сквер « Копилка пословиц»

ул. Московская ( от ул. Горького до ул. Кураева), Фонтанная площадь , сквер « Копилка пословиц»

ул. Московская ( от ТЦ «Арбат» до Театральной площади)

ул. Московская ( от ТЦ «Арбат» до Театральной площади)

Праздничная программа « С днем рождения , любимый город!»

Праздничная программа « С днем рождения , любимый город!»

Акция « Розыгрыш путевок в санаторий « Березовая роща» и «Володарского»»

Акция « Розыгрыш путевок в санаторий « Березовая роща» и «Володарского»»

Сквер им. В. Г. Белинского

Сквер им. В. Г. Белинского

Площадь В. И.Ленина

Площадь В. И.Ленина

Площадь перед Молодежным многофункциональным центром

Площадь перед Молодежным многофункциональным центром

Центральный парк культуры и отдыха им. В.Г. Белинского

Центральный парк культуры и отдыха им. В.Г. Белинского

«Лучший город земли!» конкурс рисунка на асфальте

«Лучший город земли!» конкурс рисунка на асфальте

«Возьми книгу с собой» - тематическая акция

«Возьми книгу с собой» - тематическая акция

Мастер-классы от участников ЛО «Клуб народных умельцев»

Мастер-классы от участников ЛО «Клуб народных умельцев»

Концертная программа творческих коллективов парка и города « Наш дом — Россия!»

Концертная программа творческих коллективов парка и города « Наш дом — Россия!»

Игры , эстафеты , викторины , конкурсы на спортивной площадке

Игры , эстафеты , викторины , конкурсы на спортивной площадке

Тематическая викторина « Мой край»

Тематическая викторина « Мой край»

Концертная программа творческих коллективов парка и города

Концертная программа творческих коллективов парка и города

«Для нас Россия начинается здесь!» — тематическая , конкурсно-игровая программа

«Для нас Россия начинается здесь!» — тематическая , конкурсно-игровая программа

Детский парк им. Ульяновых

Детский парк им. Ульяновых

«Один дом! Один мир! Одна Россия!» — праздник

«Один дом! Один мир! Одна Россия!» — праздник

День России , День города « Люблю тебя , мой Сурский край!». Праздничная концертная программа

День России , День города « Люблю тебя , мой Сурский край!». Праздничная концертная программа

МКУ « Парк культуры и отдыха « Олимпийский»»

МКУ « Парк культуры и отдыха « Олимпийский»»

Массовое катание « С Днём рождения , город»

Массовое катание « С Днём рождения , город»

Игротека на роликах « За Россию всей душой»

Игротека на роликах « За Россию всей душой»

Соревнования по настольному футболу

Соревнования по настольному футболу

Соревнования по бамперболу

Соревнования по бамперболу

Соревнования по флэтболу

Соревнования по флэтболу

Соревнования по футболу

Соревнования по футболу

Праздничный фейерверк ( 4 мин) и включение праздничной иллюминации на телебашне

Праздничный фейерверк ( 4 мин) и включение праздничной иллюминации на телебашне

Соревнования по настольному футболу

Соревнования по настольному футболу

Соревнования по флэтболу

Соревнования по флэтболу

Соревнования по футболу

Соревнования по футболу

Сдача ГТО в рамках Всероссийского дня сдачи ГТО

Сдача ГТО в рамках Всероссийского дня сдачи ГТО

Детский парк им. Ульяновых

Детский парк им. Ульяновых

16.00