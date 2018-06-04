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Полная программа мероприятий на День России и День города

4 июня в 12:23 616 просмотров
, в честь празднования Дня России и Дня города.

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В Пензе обнародовали план мероприятий на 8−14 июня, в честь празднования Дня России и Дня города.

8 июня
16.00
Торжественное собрание, посвященное Дню России и Дню города.
Церемония награждения.
Концертная программа.
9 июня
Фонтанная площадь, ул. Московская, сквер «Копилка пословиц»
14.00
Открытие фестиваля мастеров народного промыслового творчества «Канитель»
14.30−15.30
Концертная программа творческих коллективов города
15.30−18.00
Концертная программа творческих коллективов фестиваля «Канитель»
Администрация города Пензы (большой зал)
10.00−10.30
Открытие VI общественно-экономического форума «Поиск Провинции. Экономика партнерства».
Пленарное заседание
10.30−14.00
Работа секций
14.00−15.00
Перерыв
15.00−18.00
Работа секций
Сквер Дениса Давыдова
15.00 — 19.00
Концертная программа в рамках фестиваля «Музыка улицам города»
Парк культуры и отдыха «Олимпийский»
15.00
Спортивно-развлекательная программа «Хоккей на роликах — Россия вперед!»
16.00
Акция «Я люблю Россию»
20.00
Молодежный микс «Я люблю Пензу»
Детский парк им. Ульяновых
11.00
Квест «Лабиринт творчества»
16.00
Игровая программа «Игры моего народа»
МАУ «Центральный парк культуры и отдыха им. В. Г. Белинского»
12.00−18.00
Выставка работ любительского объединения «Клуб народных умельцев»
14.00
Конкурсно-игровая программа «Яркий город»
16.00
Квест-игра «Детский miks»
19.00−22.00
Акция «Танцы под открытым небом»
10 июня
Юбилейная площадь
11.00
13.00−20.00
Торжественное открытие континентального турнира. Матч открытия
Соревнования по футболу
Фонтанная площадь
12.00−16.00
Концертная программа творческих коллективов города
16.00 — 19.00
Концертная программа творческих коллективов фестиваля «Канитель»
11.00−12.00
Мастер-классы на роликах, роллер-шоу, ростовые куклы, детская игротека, конкурсы от Роллердрома и парка «Олимпийский»
ул. Московская (от ул. Горького до ул. Кураева), Фонтанная площадь, сквер «Копилка пословиц»
09.00−21.00
Фестиваль мастеров народного промыслового творчества «Канитель»
Сквер Дениса Давыдова
15.00−18.00
Концертная программа творческих коллективов в рамках фестиваля «Музыка улицам города»
МКУ «Парк культуры и отдыха «Олимпийский»»
12.00
Развлекательно-игровая программа на роликах «Любимый город»
16.00
17.00
Празднично-развлекательная программа «Любимая страна»
Танцы под открытым небом для тех, кому за…"Россия зовет"
МАУ «Центральный парк культуры и отдыха им. В. Г. Белинского»
12.00−18.00
Выставка работ любительского объединения «Клуб народных умельцев»
14.00−16.00
Мастер-классы от участников ЛО «Клуб народных умельцев»
14.00−17.00
«С любовью к городу» концертно-развлекательная программа с участием творческих коллективов парка и города
17.00−18.00
Концерт хора ветеранов «Патриот»
13.00−14.00
«Этот город самый лучший!» — конкурс рисунка на асфальте
14.00−17.00
Игры, эстафеты, викторины, конкурсы на спортивной площадке
13.00−17.00
Тематическая акция «Возьми книгу с собой»
Детский парк им. Ульяновых
11.00
Праздничная тематическая программа «Ты мой любимый город»
Пензенский зоопарк
12.00−19.00
«Мы в ответе за тех, кого приручили». Выставка контактной группы животных.
11 июня
Юбилейная площадь
10.00−20.00
Соревнования по футболу
Соревнования по флэтболу
Соревнования по настольному футболу
12.00−16.00
Гала-концерт областного фестиваля «Таланты земли Пензенской!»
ул. Московская (от ТЦ «Арбат» до драматического театра)
17.00−17.30
«Парад детских колясок»
17.30−18.30
Детская шоу-программа (около драматического театра)
Сквер Дениса Давыдова
15.00−18.00
Концертная программа творческих коллективов в рамках фестиваля «Музыка улицам города»
ул. Московская (от ул. Горького до ул. Кураева), Фонтанная площадь, сквер «Копилка пословиц»
09.00−21.00
Фестиваль мастеров народного промыслового творчества «Канитель»
Фонтанная площадь
14.00−19.00
Концертная программа
11.00
Мастер-классы на роликах, роллер-шоу, ростовые куклы, детская игротека, конкурсы от Роллердрома и парка «Олимпийский»
МАУ «Центральный парк культуры и отдыха им. В. Г. Белинского»
12.00−18.00
Выставка работ любительского объединения «Клуб народных умельцев»
13.00−14.00
«Этот город самый лучший!» — конкурс рисунка на асфальте
13.00−17.00
«Возьми книгу с собой» тематическая акция
14.00−16.00
Мастер-классы от участников ЛО «Клуб народных умельцев»
14.00−16.00
Концертно-развлекательная программа с участием творческих коллективов парка и города
14.00−17.00
Игры, эстафеты, викторины, конкурсы на спортивной площадке
16.00−17.00
Концерт вокально-эстрадной студии «Маэстро»
Детский парк им. Ульяновых
11.00
«Путешествие по городу» — праздничная тематическая программа
Пензенский зоопарк
12.00−13.30
«В гостях у сказки» — выступление детского кукольного театра «Тутти-Фрутти». Экскурсия «Животные — герои сказок»
12 июня
Стела «Росток»
09.00
Закладка капсулы «Письма потомкам»
ул. Славы
09.30−10.30
Торжественное открытие Галереи почета и славы Пензенской области.
10.30−10.50
Фотографирование у здания правительства Пензенской области
Площадь Маршала Жукова
11.00−13.00
Торжественный пролог. Приветствие официальных лиц.
Вручение знака «Почетный гражданин города Пензы».
Парад студенческой молодежи, посвященной Дню города и Дню России
Торжественный парад-шествие районов города Пензы
Администрация города Пензы (малый зал)
13.00
Торжественное вручение паспортов гражданам Российской Федерации жителям города Пензы, достигшим 14-летнего возраста и гражданам, получившим гражданство РФ.
Столовая администрации города Пензы
14.00
Прием главы администрации города Пензы
Сквер Дениса Давыдова
12.00−18.00
«Литературный привал».
15.00−17.00
Парад оркестров
17.00
Акция «В ожидании чуда»
Сквер «Копилка пословиц»
10.00−14.00
Фестиваль «Пензенские Сладости!»
10.00−13.00
Концертная программа фольклорных коллективов города
ул. Московская (от ул. Горького до ул. Кураева), Фонтанная площадь, сквер «Копилка пословиц»
09.00−21.00
Фестиваль мастеров народного промыслового творчества «Канитель»
ул. Московская (от ТЦ «Арбат» до Театральной площади)
10.00 -17.00
Детский вернисаж
Фонтанная площадь (сцена)
12.00−14.00
Праздничная программа «С днем рождения, любимый город!»
14.00−14.30
Акция «Розыгрыш путевок в санаторий «Березовая роща» и «Володарского»»
14.30−17.30
Концертная программа
18.00−19.00
Закрытие фестиваля мастеров народного промыслового творчества «Канитель»
Сквер им. В. Г. Белинского
11.00−16.00
Фестиваль общественных организаций «Добрая Пенза»
11.00−16.00
«Саммит плова»
Площадь В. И.Ленина
10.00−19.00
Детский воздушный городок
Фестиваль «Канитель»
12.00−14.00
Всероссийская акция «Хоровод России»
Площадь перед Молодежным многофункциональным центром
14.00
Фестиваль «Милая, родная сердцу глубинка»
Центральный парк культуры и отдыха им. В.Г. Белинского
12.00−18.00
Выставка работ любительского объединения «Клуб народных умельцев»
13.00−14.00
«Лучший город земли!» конкурс рисунка на асфальте
13.00−17.00
«Возьми книгу с собой» - тематическая акция
14.00−16.00
Мастер-классы от участников ЛО «Клуб народных умельцев»
14.00−15.00
Концертная программа творческих коллективов парка и города «Наш дом — Россия!»
14.00−17.00
Игры, эстафеты, викторины, конкурсы на спортивной площадке
15.00−15.20
Тематическая викторина «Мой край»
15.20−16.20
Концертная программа творческих коллективов парка и города
16.20−17.00
«Для нас Россия начинается здесь!» — тематическая, конкурсно-игровая программа
17.00−18.00
Концертно-развлекательная программа
Детский парк им. Ульяновых
11.00
«Один дом! Один мир! Одна Россия!» — праздник
МАУ «Пензенский зоопарк»
12.00−14.00
День России, День города «Люблю тебя, мой Сурский край!». Праздничная концертная программа
14.00−15.00
Экскурсия «Животные Пензенской области»
МКУ «Парк культуры и отдыха «Олимпийский»»
10.00
Массовое катание «С Днём рождения, город»
12.00
Игротека на роликах «За Россию всей душой»
Юбилейная площадь
10.00−17.00
Соревнования по футболу
Соревнования по флэтболу
Соревнования по бамперболу
Соревнования по настольному футболу
14.00−16.30
Гала-концерт фестиваля «Край талантов!»
22.00
Праздничный фейерверк (4 мин) и включение праздничной иллюминации на телебашне
13 июня
Юбилейная площадь
10.00−20.00
Соревнования по футболу
Соревнования по флэтболу
Соревнования по настольному футболу
14.00−20.00
Сдача ГТО в рамках Всероссийского дня сдачи ГТО
14.00−15.00
Концертная программа
15.00−20.00
Спортивный кинопоказ
Детский парк им. Ульяновых
11.00
«Книга рекордов России» Познавательная программа
16.00
«За морем теплее, а у нас веселее» Игровая кругосветка
МАУ «Центральный парк культуры и отдыха им. В.Г. Белинского»
12.00−18.00
Выставка работ любительского объединения «Клуб народных умельцев»
14.00
«Край мой — капелька России» — развлекательная программа, в рамках Дня города
16.00
13.00−17.00
«Вместе — мы сила!» — спортивная программа
«Возьми книгу с собой» - Тематическая акция
14 июня
Юбилейная площадь
10.00−16.00
Финальные игры по футболу
Соревнования по киберспорту
17.00−17.30
Торжественное закрытие
17.30−20.00
Массовый просмотр «Официальной церемонии открытия Чемпионата Мира» и «Матча открытия ЧМ» на установленных экранах.
22.00
Демонтаж сцены и мяча
Площадь перед областной филармонией
15.30
Молодежные тематические локации
Проект «СуперМяч». Флеш-моб.
Детский парк им. Ульяновых
11.00
«Хоровод дружбы» День хорошего настроения
16.00
«Я, ты, он, она — вместе дружная семья!» Спортивная программа
МАУ «Центральный парк культуры и отдыха им. В.Г. Белинского»
12.00−18.00
Выставка работ любительского объединения «Клуб народных умельцев»
14−00
«Точный пас, красивый гол» — спортивная программа, в рамках Чемпионата Мира по футболу
16−00
«Футболика» — спортивно-игровая программа, в рамках Чемпионата Мира по футболу
13.00−17.00
«Возьми книгу с собой» — Тематическая акция

Информация предоставлена пресс-службой горадминистрации. Возрастные ограничения на все мероприятия — 0+.


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