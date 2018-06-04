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В центре города установят памятник пензяку толстопятому

4 июня в 19:50 408 просмотров

4 июня в ходе выездного рабочего совещания губернатор Иван Белозерцев утвердил место установки памятника пензяку толстопятому.

Проект памятника презентовал главе региона главный архитектор города Леонид Иоффе. По задумке его автора Германа Феоктистова, скульптура будет состоять из двух фигур — полководца Александра Суворова и солдата, которому, по легенде, он сказал: «Ну и молодцы, пензяки толстопятые!».

Памятник решили установить в начале сквера «Копилка пословиц», там, где она пересекается с улицей Московской.

«Идея хорошая, место утверждается, здесь большая проходимость, много людей сможет увидеть памятник», — сказал губернатор.

Однако проект будет еще дорабатываться. Заслуженной художник России Валерий Кузнецов предложил отразить на монументе легенду, чтобы гости города смогли узнать предысторию памятника. Также решено, что Суворов не будет держать носок в руке, как это было задумано сначала.

«У нас кольцо у «Ювелира» отодрали, и носок сразу оторвут», — пояснил он и предложил оставить носок на ноге у пензяка.

Иван Белозерцев сказал, что надо предусмотреть, чтобы его можно было потереть и загадать желание, и продумать варианты фотографирования с памятником.

Планируется, что до воплощения идеи в жизнь потребуется не менее трех месяцев.


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