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Пенза и Никольский район получат миллион рублей на развитие туризма

5 июня в 11:20 548 просмотров

Стали известны победители конкурса на предоставление субсидий для развития туризма в Пензенской области.

На конкурс было заявлено четыре проекта: из Бессоновского и Никольского районов, Пензы и Кузнецка. Конкурсанты представили инвестиционные разработки, направленные на развитие внутреннего туризма. Помимо этого, они доказывали экономическую эффективность своих программ, сообщает пресс-центр регионального правительства.

В результате победителями стали проект из Пензы — спортивно-оздоровительный центр с четырьмя горнолыжными трассами, зоной сноубординга, учебным склоном, детским городком и тюбинговой трассой, и Никольский район с проектом продвижения фольклорного маршрута в селе Карамалы.

Победители разделят субсидию в один миллион рублей пополам.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/88247/

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