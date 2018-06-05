Пенза и Никольский район получат миллион рублей на развитие туризма

Стали известны победители конкурса на предоставление субсидий для развития туризма в Пензенской области.

На конкурс было заявлено четыре проекта: из Бессоновского и Никольского районов, Пензы и Кузнецка. Конкурсанты представили инвестиционные разработки, направленные на развитие внутреннего туризма. Помимо этого, они доказывали экономическую эффективность своих программ, сообщает пресс-центр регионального правительства.

В результате победителями стали проект из Пензы — спортивно-оздоровительный центр с четырьмя горнолыжными трассами, зоной сноубординга, учебным склоном, детским городком и тюбинговой трассой, и Никольский район с проектом продвижения фольклорного маршрута в селе Карамалы.

Победители разделят субсидию в один миллион рублей пополам.