Сотрудники университета Ланкастера проанализировали процессы, которые влияют на развитие ишемической болезни сердца, рака и нейродегенеративных недугов, сообщает телеканал « 360 ».

Исследование показало, что зеленый чай, в отличие от остальных напитков в рационе человека, способствует профилактике инфаркта.

В процессе опытов специалисты выяснили, что зеленый чай содержит молекулу флавоноид — галлата эпигаллокатехина (EGCG). Она разрушает белок, способный вызывать отрыв артериальных бляшек и инфаркт, а также сокращает риск развития кардиологических осложнений.

Свойства зеленого чая ученые изучали и ранее. К примеру, специалисты университета Ньюкасла установили, что он блокирует разрушение вещества, которое служит передатчиком сигналов между нервными клетками. Также отмечено, что регулярное употребление зеленого чая предотвращает развитие нарушений, связанных с излишним весом — атеросклероза, диабета и гипертонии.

Авторы исследования подчеркивают, что только одним чаем от инфаркта не спастись. Нужна вся совокупность мер: отказ от курения, физические нагрузки, сбалансированное питание и отсутствие стрессов.