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Зеленый чай может спасти от инфаркта — ученые

5 июня в 12:04 274 просмотра
, которые влияют на развитие ишемической болезни сердца, рака и нейродегенеративных недугов, сообщает телеканал «360».

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Сотрудники университета Ланкастера проанализировали процессы, которые влияют на развитие ишемической болезни сердца, рака и нейродегенеративных недугов, сообщает телеканал «360».

Исследование показало, что зеленый чай, в отличие от остальных напитков в рационе человека, способствует профилактике инфаркта.

В процессе опытов специалисты выяснили, что зеленый чай содержит молекулу флавоноид — галлата эпигаллокатехина (EGCG). Она разрушает белок, способный вызывать отрыв артериальных бляшек и инфаркт, а также сокращает риск развития кардиологических осложнений.

Свойства зеленого чая ученые изучали и ранее. К примеру, специалисты университета Ньюкасла установили, что он блокирует разрушение вещества, которое служит передатчиком сигналов между нервными клетками. Также отмечено, что регулярное употребление зеленого чая предотвращает развитие нарушений, связанных с излишним весом — атеросклероза, диабета и гипертонии.

Авторы исследования подчеркивают, что только одним чаем от инфаркта не спастись. Нужна вся совокупность мер: отказ от курения, физические нагрузки, сбалансированное питание и отсутствие стрессов.


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