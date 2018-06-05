Российские ученые разработали новый градусник с Bluetooth

Отмечается, что новый термометр измеряет температуру тела пациента за одну секунду и имеет погрешность всего 0,2 градуса. Полученные данные устройство передает на смартфон через Bluetooth.

Также ученые разработали два вида детских термометров с дисплеем и без — оба работют с мобильным приложением. Один из основных достоинств новинки — маленький размер, что позволяет ребенку спать с устройством, не испытывая дискомфорта. При этом родители, установив в приложении нижний и верхний пороговые уровни температуры, в случае их преодоления получат сигнал с телефона.



Новый термометр начнут продавать с третьего квартала 2018 года.