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Российские ученые разработали новый градусник с Bluetooth

5 июня в 13:20 246 просмотров
, которые могут синхронизироваться со смартфоном, сообщают РИА Новости.

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Российские специалисты разработали цифровые термометры, которые могут синхронизироваться со смартфоном, сообщают РИА Новости.

Отмечается, что новый термометр измеряет температуру тела пациента за одну секунду и имеет погрешность всего 0,2 градуса. Полученные данные устройство передает на смартфон через Bluetooth.

Также ученые разработали два вида детских термометров с дисплеем и без — оба работют с мобильным приложением. Один из основных достоинств новинки — маленький размер, что позволяет ребенку спать с устройством, не испытывая дискомфорта. При этом родители, установив в приложении нижний и верхний пороговые уровни температуры, в случае их преодоления получат сигнал с телефона.

Новый термометр начнут продавать с третьего квартала 2018 года.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80-1972619/

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