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Житель Бековского района забыл, что вырывался от инспекторов

5 июня в 13:51 238 просмотров

29-летнего жителя Бековского района Пензенской области привлекли к административной ответственности за неповиновение инспекторам ГИБДД.

Как сообщили в пресс-службе Бековского районного суда, вечером 18 мая в селе Сосновка инспекторы остановили мужчину на мопеде за езду без шлема. Сначала водитель, который еще был пьян, пытался скрыться, а потом отказался участвовать в составлении протокола.

При этом сельчанин нецензурно выражался, отталкивал руками инспекторов и пытался сбежать. Когда его все-таки доставили в отдел, он не стал проходить освидетельствование на состояние опьянения.

Мужчина не признал свою вину, рассказал, что после того, как выпил, шел пешком, а не на мопеде, от полицейских, пытавшихся задержать его, не скрывался и ехать в участок не отказывался.

В итоге суд не учел версию мужчины, его оштрафовали на 750 рублей.


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