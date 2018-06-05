Житель Бековского района забыл, что вырывался от инспекторов

Как сообщили в пресс-службе Бековского районного суда, вечером 18 мая в селе Сосновка инспекторы остановили мужчину на мопеде за езду без шлема. Сначала водитель, который еще был пьян, пытался скрыться, а потом отказался участвовать в составлении протокола.

При этом сельчанин нецензурно выражался, отталкивал руками инспекторов и пытался сбежать. Когда его все-таки доставили в отдел, он не стал проходить освидетельствование на состояние опьянения.

Мужчина не признал свою вину, рассказал, что после того, как выпил, шел пешком, а не на мопеде, от полицейских, пытавшихся задержать его, не скрывался и ехать в участок не отказывался.

В итоге суд не учел версию мужчины, его оштрафовали на 750 рублей.