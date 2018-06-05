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Саратовские студенты выиграли всероссийскую олимпиаду по анатомии

5 июня в 13:57 144 просмотра
, сообщает «СарБК».

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В Санкт-Петербурге прошла вторая открытая всероссийская олимпиада по анатомии. Победу в ней одержали студенты СГМУ, сообщает «СарБК».

В олимпиаде принимали участие студенты вторых-пятых курсов ряда вузов страны. В первом туре ребята решали тестовые задания по разделам анатомии, логические цепочки, демонстрировали знание об анатомах прошлых веков, а также проходили другие теоретические испытания.

Во втором этапе студенты должны были на практике показать свои знания — на трупном материале они демонстрировали анатомические образования. При этом они озвучивали названия болезни по имени человека, впервые обнаружившего ее.

В результате первое место досталось саратовским студентам, второе разделили команды Санкт-Петербурга и Ярославля, третье — Чувашии и Приволжского исследовательского медицинского университета.

Победителей наградили дипломами и подарками.

Фотография: https://pixabay.com/ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B3%D1%83%D1%82-2261006/

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