Саратовские студенты выиграли всероссийскую олимпиаду по анатомии

В Санкт-Петербурге прошла вторая открытая всероссийская олимпиада по анатомии. Победу в ней одержали студенты СГМУ, сообщает « СарБК ».

В олимпиаде принимали участие студенты вторых-пятых курсов ряда вузов страны. В первом туре ребята решали тестовые задания по разделам анатомии, логические цепочки, демонстрировали знание об анатомах прошлых веков, а также проходили другие теоретические испытания.

Во втором этапе студенты должны были на практике показать свои знания — на трупном материале они демонстрировали анатомические образования. При этом они озвучивали названия болезни по имени человека, впервые обнаружившего ее.

В результате первое место досталось саратовским студентам, второе разделили команды Санкт-Петербурга и Ярославля, третье — Чувашии и Приволжского исследовательского медицинского университета.

Победителей наградили дипломами и подарками.