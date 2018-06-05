Стартовал автопробег по самым интересным заповедникам центра России

В День эколога, 5 июня из Москвы стартовал автомобильный пробег «Заповедное кольцо», его путь пройдет по особо охраняемым природным территориям центральной и северо-западной частям страны.

Как сообщает afanasy.biz, автомобили выехали из национального парка «Лосиный остров» в столице. Участники пробега передвигаются на «УАЗах», им предстоит посетить четыре национальных парка и два заповедника:

— «Лосиный остров» в Москве;

— «Плещеево озеро» Ярославской области;

— «Мещера» во Владимирской области;

— «Приокско-Террасный» заповедник в Московской области;

— «Центрально-Лесной» заповедник в Тверской области;

— Валдайский национальный парк в Новгородской области.

Цель проекта — показать жемчужины заповедной России, открыть их для жителей и гостей страны, а также привлечь внимание к развитию экологического туризма. В автопробеге вместе с экологами участвуют журналисты и блогеры, они будут рассказывать о путешествиях онлайн.

Финиш автопробега намечен на 11 июня.