В Пензе подвели итоги конкурса «Я выбираю жизнь без наркотиков»

В Пензе члены жюри, в состав которого вошли гендиректор ТРК «Экспресс» Степан Парфенов, начальник областного департамента СМИ Олег Синенков, министр образования Александр Воронков и заместитель главы облспорткомитета Владимир Жучков, определили победителей конкурса «Я выбираю жизнь без наркотиков» (6+).

Конкурс (положение — тут) организован телеканалом «Экспресс» при поддержке правительства Пензенской области для привлечения внимания к здоровому образу жизни. С 16 апреля по 1 июня принимались работы от жителей региона — фото на тему здорового образа жизни, подкрепленные хэштегами #явыбираюжизнь и #безнаркотиков.

«На конкурс прислано более 60 фотографий, допущены 54, они соответствовали требованию — наличию хэштега #явыбираюжизнь и #безнакротиков», — сказал генеральный директор ТРК «Экспресс» Степан Парфенов.

Победителями стали Ильдар и Тимур Миргасовы — они выиграли городской самокат, Анастасия Петнер стала обладательницей туристической палатки. Илья Шабатура, Оксана Абрамова и Вяльшин Рушан — обладатели роликовых коньков.

«Важно, что была использована новая технология: детям интересно не просто фотографию прислать, а разместить ее в Сети в хештегом. Каждое ведомство должно включиться в эту работу. Очень приятно, что телеканал «Экспресс» такую работу провел», — отметил министр образования Александр Воронков.

«Мы поздравляем всех победителей, многие присылали коллективные фотографии, привлекали друзей, которые поддерживают жизнь без наркотиков. Они стоят на правильном пути. Это пропаганда здорового образа жизни!» — подчеркнул Олег Синенков.

Заместитель министра спорта и физической культуры региона Владимир Жучков предложил поощрить и остальных участников конкурса, вручив им грамоты. Идея была принята единогласно.