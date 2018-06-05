Имя Ивана Белозерцева упоминали в СМИ 3 419 раз.
Среди глав субъектов Приволжского федерального округа пензенский губернатор по цитируемости занял девятую строчку, по России — 44 место.
Лидером российского медиарейтинга за май стал мэр Москвы Сергей Собянин (медиаиндекс — 281 992,5), в Приволжском федеральном округе больше всего писали о президенте Татарстана Рустаме Минниханове (67 296,9).
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает более 43 600 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.