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Для болельщиков ЧМ-2018 подготовили видео-памятки

5 июня в 17:22 274 просмотра

В России с 14 июня по 15 июля впервые пройдет Чемпионат мира по футболу. В связи с этим организаторы подготовили видео-памятки на русском и английском языках.

Матчи состоятся в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

Саранск будет принимать матчи группового этапа: 16 июня состоится встреча сборных Перу и Дании, 19 июня — Колумбии и Японии, 25 июня сыграют команды Ирана и Португалии, 28 июня — Панамы и Туниса, сообщает пресс-службе министерства промышленности Пензенской области.

Организаторы подготовили памятки, которые нужны для того, чтобы объяснить гостям Саранска как вести себя на матчах, что с собой брать, чем можно заняться после матча, как добраться и многое другое.


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