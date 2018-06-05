Пензенские спасатели записали обращение к Владимиру Путину

Спасатели обратились к президенту с проблемой, которая, по их словам, не может найти своего решения уже много лет — оформление льготной пенсии для сотрудников.

«В своей деятельности мы руководствуемся нормами 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей». Мы честно исполняем все его требования в части обязанностей спасателя, однако, к большому сожалению, его действие в части прав спасателей не распространяется. Дело в том, что один из его пунктов предусматривает возможность оформления льготной пенсии по достижении 40 лет при стаже работы больше 15 лет. Год за годом чиновники отказывают нам в оформлении льготной пенсии ссылаясь на то, что оформить ее могут лишь спасатели, работающие в структуре МЧС России.

И сейчас перед нашими коллегами, достигшими 40 лет, нависла реальная угроза: не пройти ежегодно медицинскую комиссию по состоянию здоровья и оказаться за бортом этой жизни, без возможности устроиться по специальности и не имея других навыков, кроме навыков спасателя. Мы привыкли сами решать проблемы, которые решить не под силу больше никому, однако сейчас, похоже, настало то время, когда помощь требуется тем, кто приходит на помощь», — говорится в обращении.

Напомним, 7 июня в 12.00 состоится пресс-конференция с президентом Владимиром Путиным. Все желающие еще могут отправить свой вопрос.