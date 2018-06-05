Губернатор поручил провести большую выставку изделий легкой промышленности

В преддверии Дня работников легкой промышленности состоялся торжественный вечер, посвященный празднику. С приветственным словом к собравшимся в большом зале филармонии выступил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В фойе филармонии прошла выставка продукции пензенских предприятий легкой промышленности, ее осмотрел глава региона. Иван Белозерцев пообщался с производителями, уточнил объемы выпуска и продажи товаров, обсудил с ними возможность расширения производств.

В итоге губернатор поручил организовать до конца лета большую выставку-продажу изделий предприятий легкой промышленности. По его словам, такие мероприятия должны проходить два раза в год. Это даст пензенцам и гостям региона возможность познакомиться с продукцией, а предпринимателям — повысить популярность товаров, отметили в пресс-центре облправительства.

«Конкуренция в сфере легкой промышленности сегодня высокая. Надо активнее поддерживать местных производителей, чтобы их продукция становилась узнаваемой, чтобы они имели возможность завоевывать позиции на рынках сбыта, наращивать собственное производство, создавать рабочие места», — сказал он.

Во время торжественной части мероприятия прошел показ мод, который подготовил Театр моды Ольги Букиной. Модели были в одежде и обуви, произведенной в регионе.

«Эти модели, созданные творчеством и трудом наших мастеров, заслуживают большего внимания, они способны конкурировать с импортными. Для нас важно, чтобы пензенские предприятия развивались», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Также губернатор наградил почетными грамотами, благодарностями и ценными подарками отличившихся представителей отрасли.