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Едалов переизбран главой администрации Сосновоборского района

5 июня в 20:19 178 просмотров

Владимир Едалов сохранил пост главы администрации Сосновоборского района Пензенской области. Об этом стало известно 5 июня.

Решение о переназначении было принято на сессии собрания представителей Сосновоборского района.

Напомним, впервые на должность главы администрации муниципального образования Владимир Едалов был назначен в апреле 2016 года. До этого он занимал эту должность с приставкой «и.о.».

Владимир Едалов имеет богатый управленческий опыт. С 2013 по 2015 год он был членом Совета Федерации от Пензенской области. Также ранее занимал пост начальника «Управление делами губернатора и правительства Пензенской области», был депутатом Законодательного Собрания. Пензенцам также запомнился в качестве начальника областного УГИБДД (1994−2009 годы).

Фотография: http://sosnovoborsk.pnzreg.ru/news/society/82895/

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