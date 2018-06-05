Едалов переизбран главой администрации Сосновоборского района

Решение о переназначении было принято на сессии собрания представителей Сосновоборского района.

Напомним, впервые на должность главы администрации муниципального образования Владимир Едалов был назначен в апреле 2016 года. До этого он занимал эту должность с приставкой «и.о.».

Владимир Едалов имеет богатый управленческий опыт. С 2013 по 2015 год он был членом Совета Федерации от Пензенской области. Также ранее занимал пост начальника «Управление делами губернатора и правительства Пензенской области», был депутатом Законодательного Собрания. Пензенцам также запомнился в качестве начальника областного УГИБДД (1994−2009 годы).