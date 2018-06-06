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В Пензе на Юбилейной площади пройдет континентальный турнир по футболу (видео)

5 июня в 19:47 220 просмотров
(0+), приуроченный к старту в России мирового первенства. 32 команды, восемь из которых состоят из иностранных студенты ПГУ, сразятся в пяти видах спорта.

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С 10 по 14 июня на Юбилейной площади Пензы пройдет континентальный турнир по футболу (0+), приуроченный к старту в России мирового первенства. 32 команды, восемь из которых состоят из иностранных студенты ПГУ, сразятся в пяти видах спорта.

Иностранные студенты ПГУ готовятся к континентальному турниру по футболу, который пройдет в Пензе в дни празднования Дня города. В джерси красного цвета — представители Египта. У каждого игрока на спине — десятый номер и одна и та же фамилия — Мохаммед Салах. Капитан египтян Махмуд Эль-Набрави с гордостью признается, что для них этот футболист — национальный герой.

«Он человек, которые подарил сборной Египта путевку на Чемпионат мира. Для нас он герой. Один игрок нашей команды видел его несколько раз», — рассказал он.

Также как и в Чемпионате мира, в континентальном турнире по футболу примут участие 32 команды. Из них восемь — зарубежные, сформированные из представителей ПГУ. В программе состязаний — футбол во всех его проявлениях: флэтбол, кибер, настольный, бампер-бол и традиционный мини.

«Торжественное открытие будет 10 числа на Юбилейной площади. Мы закупили искусственную траву, где-то 850 квадратных метров, такого в Пензе еще не было, это будет интересно», — сказал начальник студенческого спортивного клуба ПГУ Максим Лазарев.

Турнир будет длиться пять дней. В заключительный день на большом экране, который установят на Юбилейной площади, покажут церемонию открытия мундиаля и матч между сборными России и Саудовской Аравии, сообщает телеканал «Экспресс».


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