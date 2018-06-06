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В пензенском зоопарке появились детеныши гамадрила (видео)

5 июня в 19:58 306 просмотров
, раньше они были на карантине. Пока новоселы адаптируются, осваивают зимний вольер и не выходят на улицу, спят они только ночью, едят три раза в день. Рацион этих обезьян очень разнообразен.

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Юную парочку зовут Марта и Мартин. Им всего по два года. К нам их привезли из ростовского зоопарка месяц назад. Однако посетители смогли увидеть мартышек только сейчас, раньше они были на карантине. Пока новоселы адаптируются, осваивают зимний вольер и не выходят на улицу, спят они только ночью, едят три раза в день. Рацион этих обезьян очень разнообразен.

«В сезон они едят морковь, картошку, огурцы, ягоды. Зимой — варенье, компот пьют. Также кормим их кашей», — рассказала зоолог секции млекопитающих животных пензенского зоопарка Наталья Белобородова.

Гамадрилы — это вид павианов, которые проживают в Африке. Это весьма большие обезьяны. Самцы вырастают в длину до одного метра и весят до 18 килограммов. Новоселы — пока в два раза меньше. Взрослыми они станут в четыре года. Марта и Мартин сменили в экспозиции пару павианов-сфинксов — Кая и Герду, которые находятся в пензенском зоопарке с конца 90-х годов. Теперь они ушли на заслуженный отдых.

«Им уже почти 30 лет, примерно столько и живут обезьяны в природе, то есть это заслуженные ветераны, мы больше не будем их беспокоить. Они находятся сейчас на хозяйственной части, она тоже доступна для посетителей», — сказала ученый секретарь пензенского зоопарка Ольга Гвоздева.

По словам специалистов, через пару дней мартышки полностью освоятся на новом месте и уже будут выходить в летний вольер. В июле в зоопарке для них устроят показательное кормление, на которое приглашают всех пензенцев, сообщает телеканал «Экспресс».


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