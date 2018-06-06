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В Пензе открыли горельеф краеведу Вячеславу Годину (видео)

5 июня в 20:01 274 просмотра

Открытие горельефа архивисту и краеведу Вячеславу Годину приурочили к 100-летию российской архивной службы в Пензе. Изображение установили на углу здания архива.

Почетное право открыть мемориал Вячеславу Годину дали заместителю председателя Законодательного Собрания Пензенской области Вячеславу Космачеву и зампреду областного правительства Олегу Ягову.

Открытие горельефа приурочили к 100-летию архивной службы России. На встрече вспомнили еще одну круглую дату — ровно 60 лет назад, в 1958-м году, Вячеслав Степанович Годин пришел работать в архив, который в те годы располагался в Спасско-Преображенской церкви. Через 11 лет он возглавил учреждение. Именно при нем в 1984 году было построено новое специализированное здание на улице Дзержинского.

«Мы с ним познакомились, когда я был на первом курсе, здесь еще не было архива. Этому человеку всегда хотелось подражать и идти за ним», — сказал историк, краевед, Владимир Первушкин.

Административная работа не мешала Вячеславу Годину уделять время науке. Он написал более 300 статей и десяти монографий по краеведению. Самым значимым его вкладом в историю коллеги считают справочник «Улицы Пензы» (12+), написанный полвека назад, но во многом до сих пор актуальный.

«Когда я изучал его биографию, мне понравилось то, что он был по профессии учителем истории, а не архивистом. Это позволило ему создать целую плеяду последователей, которые работали с первоисточниками неопубликованных документов, внесли свою лепту в развитие архивной службы города», — рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

С инициативой увековечить имя Вячеслава Година в 2017 году выступила научно-педагогическое сообщество Пензы. Ее поддержал губернатор. Пенза стала первым в стране городом, где появилась мемориальная доска директору архива, сообщает телеканал «Экспресс».


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