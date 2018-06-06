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В Терновке сторож поплатился жизнью за отказ пьяному в ночлеге

6 июня в 09:46 442 просмотра

В микрорайоне Терновка города Пензы в одной из организаций на рабочем месте погиб сторож. Следователи выясняют причины произошедшего.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, вечером 31 мая пьяный мужчина шел мимо склада на улице Ростовской, раньше он работал там грузчиком. Пензенец решил попросить у 77-летнего сторожа ночлег, для этого он пролез под забор и зашел в сторожку. Пенсионер отказал незнакомцу в просьбе.

Мужчина решил наказать сторожа. Он вновь пролез на территорию склада, схватил деревянную трость и избил ею пенсионера. После этого он поджег постройку и ушел.

Подозреваемого заключили под стражу. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1233119/

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