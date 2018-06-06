Граффити в подземном переходе в Пензе посвятили Великой Отечественной войне

В Пензе 7 июня художник Никита Романов приступит к росписи подземного перехода у завода «Электроприбор» на проспекте Победы.

Инициатором росписи стен выступила администрация Пензы. Курирует проект директор детской художественной школы № 3 Светлана Лисушкина. Граффити будет посвящено Великой Отечественной войне.

«Эскизы разрабатывал Никита Романов, показывал в процессе работы мне, мы вместе дополняли что-то. Стены перехода большие, на них будет символика мира — голуби, военная техника. Дети, ветераны — символ того, как старшее поколение передает свои знания, опыт, чтобы их помнили и гордились», — рассказала она.

Никита Романов сообщил, что граффити будет выполнено в сдержанных тонах, связующим звеном между изображениями станет георгиевская лента.

«Все персонажи на эскизе — собирательный образ, нужно было найти таких людей, которые бы подчеркивали настроение всей композиции. Параллельно у меня много работы, поэтому приходилось рисовать урывками, по ночам», — поделился пензенский художник.

Ранее Никита Романов уже трудился над подобными проектами. Так, он нарисовал всем известного героя советских фильмов Шурика на Фонтанной площади, портреты Сергея Прокофьева, Лидии Руслановой и Алексея Турищева у детской школы искусств, граффити на набережной реки Суры.

Пензенец планирует завершить роспись подземного перехода ко Дню города.