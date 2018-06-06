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Пензенские энергетики восстановили электричество после ливня

6 июня в 10:14 316 просмотров
«Пензаэнерго» полностью восстановили электроснабжение в пострадавших от стихии районах.

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Сотрудники «Пензаэнерго» полностью восстановили электроснабжение в пострадавших от стихии районах.

Во второй половине дня 5 июня из-за ливня и сильного ветра несколько районов остались без электричества.

Восстановительные работы начались сразу после поступления первых сообщений об отключениях. К местам нарушений направились аварийные бригады филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу компаний «Россети») — «Пензаэнерго». Всего были задействованы 53 бригады «Пензаэнерго» в составе 150 человек и 67 единиц спецтехники. Кроме того, помощь пензенским энергетикам оказывали семь бригад из других филиалов ПАО «МРСК Волги». Для энергоснабжения социально значимых объектов был оперативно направлен 21 резервный источник электроснабжения. Особое внимание энергетики уделяли школам в связи с периодом проведения ЕГЭ.

Благодаря работе энергетиков большинство поврежденных линий удалось восстановить уже к 23 часам 5 июня. Работы велись непрерывно в тесном взаимодействии с ГУ МЧС России по Пензенской области, органами местного самоуправления.

Сейчас филиал «Пензаэнерго» работает в режиме повышенной готовности. Аварийно-восстановительные работы полностью завершены. Ремонтные бригады осматривают линии для выявления и устранения возможных дефектов. Из-за этого на некоторых участках могут производиться непродолжительные технологические отключения.


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