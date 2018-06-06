Минобороны учредит ведомственный знак отличия «Воин-спортсмен»

Подготовка ведомственного приказа об учреждении новой награды уже начата, сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны. Получение награды даст солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам преимущества при назначении на вышестоящие должности.

Ведомство разрабатывает дизайн нагрудных знаков. Рассматриваются варианты воплощения новой награды в металле. Скорее всего, это будет пятиугольный щит, обрамленный венком из лавровых листьев с развевающейся лентой.

Министерство пока не определилось, будут ли положены «воинам-спортсменам» дополнительные денежные надбавки. Армейские атлеты и сейчас ежемесячно получают выплаты за свои достижения. Сдавший на первый разряд — 80% оклада по воинской должности, кандидат в мастера спорта — 90%, мастер ­— 100%.