Иранцы, перуанцы, японцы. Сколько иностранцев приедет в Пензу на Чемпионат мира

Пенза — в ожидании Чемпионата мира по футболу. Хоть никто из спортсменов в город на Суре и не приедет, но зато прибудут более двух тысяч болельщиков, в основном — иностранцев. Рассказываем, кто к нам приедет и как помогут гостям.

Зачем в Пензу приедут болельщики

По данным министерства культуры и туризма региона, в Пензе футбольные болельщики забронировали более 2000 гостиничных номеров. Почему они селятся у нас, хотя матчей в городе на Суре не будет? Дело в том, что Саранск просто не в состоянии принять столько гостей. Судите сами, город насчитывает 300 000 жителей, а на каждый матч будет приезжать еще по 50 000 человек. Гостиницы столицы Мордовии просто не смогут справиться с такой нагрузкой. Кроме того, по словам заместителя председателя правительства Пензенской области Юрия Денисова, отвечающего за подготовку Пензы в чемпионату, не стоит забывать и о цене вопроса.

«У нас стоимость номера в гостинице гораздо ниже, чем в Саранске. В среднем, он обойдется в 4,5 тысячи рублей в сутки, а то и меньше», — отметил он в эфире радио «Эхо Пензы».

Кто к нам придет

По данным на 7 июня, в Пензенскую область приедет 2404 болельщика из других стран. В основном, это соотечественники тех футболистов, которые будут играть в Саранске: Перу, Дании, Ирана, Португалии, Колумбии, Японии, Панамы, Туниса. Кроме того, будет много американцев, хоть сборная США и не попала на мундиаль.

Болельщики из-за рубежа не будут постоянно жить в Пензе, они будут прибывать волнами — к играм в Саранске, которые пройдут 16, 19, 25 и 28 июня.

Кто будет их встречать

Во время чемпионата на железнодорожном вокзале «Пенза-1» и аэропорту будут работать волонтерские центры, переводчики.

«Большая часть болельщиков уже позаботилась о себе, их будут встречать туроператоры, для них заказан трансфер. Тем, кто приедет самостоятельно, помогут волонтеры», — рассказал Юрий Денисов.

Узнать волонтеров будет легко — на них будут белые футболки с надписью «Сурские ласточки».

Как помогут иностранцам адаптироваться в Пензе

Пребывание в Пензе постараются сделать для иностранцев максимально комфортным. Во-первых, с отельерами, руководителями ресторанного бизнеса поговорили об особенностях меню во время чемпионата.

«Меню рекомендовано переводить на иностранные языки, как минимум на английский и еще испанский, а также сопровождать названия картинками, чтобы можно было понять, что за блюдо. Кроме того, у нас очень много будет гостей из стран, где есть особенности пищи. Руководители гостиничного бизнеса нацелены на то, чтобы проводить работу в этом направлении, приглашать специально поваров, чтобы готовить то, что едят гости», — рассказал Юрий Денисов.

Во-вторых, специально к чемпионату министерство культуры подготовило 12 специальных туристических маршрутов: обзорная экскурсия по городу, «Пенза спортивная», «Сурский яръ», путешествие в Троице-Сканов монастырь и др. Информацию о маршрутах разместят во всех гостиницах и будут предлагать туристам. Там же, в отелях, гости смогут приобрести и сувениры.

Как повезут болельщиков на матчи

Специально для чемпионата мира запустят дополнительные электрички «Пенза — Саранск». Они будут работать по следующему расписанию.

Болельщики смогут проехать на них бесплатно, предъявив паспорт болельщика, билет или документ, подтверждающий право на получение билета, пояснил Юрий Денисов. Пока время в пути составляет почти три часа, но прорабатывается вопрос о сокращении до 2,5 часов. Дело в том, что путь следования электропоезда не позволяет развивать скорость более 75 км / ч.

Кроме того, согласно заключенному соглашению, водители, получившие разрешение на осуществление перевозок в Пензенской области в период проведения Чемпионата мира по футболу-2018, смогут работать на территории Мордовии, и наоборот.

Однако любителям автомобильных путешествий стоит помнить об ограничениях движения. Все ограничения движения по въезду на территорию городского округа по автомобильным дорогам местного значения будут действовать с 10 июня по 30 июня, для автобусов — с 1 июня по 30 июня.

Для того, чтобы гости все-таки могли добраться до города на личном авто, предусмотрены перехватывающие парковки. На Лямбирском шоссе могут расположиться 2223 легковых машины и 41 автобус, на парковке в селе Макаровка предусмотрено 2314 мест для автомобилей и 48 мест для автобусов. Парковки будут оборудованы видеонаблюдением, освещением и охраной.

От перехватывающих парковок доставка любителей футбола до стадиона «Мордовия Арена», площадки фестиваля болельщиков FIFA и обратно будет осуществляться шаттлами (специальными автобусами) бесплатно. Режим работы шаттлов будет размещен на информационных стендах каждой перехватывающей парковки, но интервал движения не будет составлять более 20 минут. Все возникающие вопросы можно задать по телефонам: 8 (8342) 47-20-84, 8 (8342) 77-74-46 .

В случае необходимости, для болельщиков организуют автобусное сообщение. Однако опять же только до перехватывающих парковок.

Обратно людей тоже доставят: всю ночь после матчей будут курсировать электрички, шаттлы и такси. По Пензе для перевозки болельщиков выделят дополнительный транспорт.

Если вопросы все же возникнут

Если у болельщиков возникнут сложности с проживанием в Пензе, с доставкой на матчи в Саранск, они всегда смогут обратиться в call-центр по телефону 8 (8412) 45-80-81. В тестовом, дневном, режиме он начал работать 4 июня, с 15 числа он будет открыт круглосуточно. Помогать иностранцам будут переводчики с языков фарси, португальского, испанского и английского.