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Дело экс-главы администрации Городищенского района вернули прокурору

6 июня в 11:37 114 просмотров
, фигурантом которого является бывший глава администрации Городищенского района Пензенской области Геннадий Березин, суд вернул в прокуратуру.

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Уголовное дело, фигурантом которого является бывший глава администрации Городищенского района Пензенской области Геннадий Березин, суд вернул в прокуратуру.

Как сообщается на сайте Городищенского суда, дело вернули в связи с тем, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований законодательства.

По данным следствия, Геннадий Березин, будучи главой администрации района, в 2013—2015 годах предоставил индивидуальным предпринимателям земельные участки под жилищное строительство без проведения торгов. Те уступили право аренды юридическим лицам, которые без разрешений и контрактов приступили к строительству.

Как ранее сообщало ИА «Пенза-Пресс», главу администрации обвиняют в том, что он поручил должностным лицам города Сурска определить предметы аукционов и муниципальных контрактов, а также составить заявки с завышенной стоимостью квадратного метра жилья. В условия были внесены требования, которые исключали возможность участия в аукционах других застройщиков.

В итоге возведенные с нарушением требований законодательства дома были приняты администрацией Сурска, включены в реестр муниципальной собственности и переданы жителям — участникам муниципальной целевой программы. Было продано 45 квартир в восьми домах. Администрация Сурска заплатила за них более 27,5 млн рублей.

Ущерб оценивается в 15,9 млн рублей.

Напомним, ранее в прокуратуру вернули еще одно громкое уголовное дело, фигурантом которого является бывший мэр Пензы Александр Пашков. Его обвиняли в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, при строительстве перинатального центра. Дело рассматривали в суде более полугода. О ходе заседаний можно прочитать здесь, здесь и здесь.


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