Медики впервые вылечили рак на последней стадии

Специалисты с помощью экспериментальной адоптивной терапии, в ходе которой осуществляется перенос в организм больного опухоль-инфильтрирующих лимфоцитов (TIL), вылечили трех пациентов с трудно излечимыми формами рака, сообщает Lenta.ru .

У каждого больного были извлечены образцы опухолей, геном которых полностью секвенировали, то есть установили нуклеотидную последовательность всей ДНК. Это позволило найти мутации, приводящие к появлению специфических маркеров злокачественных клеток.

Специалисты также выделили из ткани опухоли инфильтрирующие лимфоциты и определили, какие из иммунных клеток способны распознать маркеры. Нужные лимфоциты были размножили и ввели обратно в организм пациентов.

В ДНК одной из опухолей, удаленной у пациентки с метастатическим раком молочной железы, были выявлены 62 мутации, и некоторые из выделенных TIL-клеток могли нацеливаться на четыре из них. Сначала женщина прошла стандартную химиотерапию, а затем в ее организм ввели специфичные для данных маркеров лимфоциты. Результаты сканирования показали, что через пять месяцев произошла полная регрессия опухоли.

Отмечается, что экспериментальную терапию проходили и другие пациенты, однако у большинства из них не наблюдалось никакой положительной динамики. У еще двух человек, страдающих от метастатического рака печени и рака толстой кишки, TIL-терапия также привела к почти полному исчезновению опухолей. Однако терапия также может привести к опасным для жизни осложнениям.