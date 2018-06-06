Иван Белозерцев поручил увеличить зарплату работникам архивов
В Пензе 12 июня перекроют улицы и изменят маршруты автобусов
Отзыв о романе «Дети мои»
А. Маркеев: На Чемпионате нашей стране придется играть тем, что есть
Вам будет интересно
Наши новости
Ученые изобрели летающего робота-пожарного. ВИДЕО
Пользователи Instagram смогут публиковать часовые видео
Минобороны учредит ведомственный знак отличия «Воин-спортсмен»
ФАС разработала проект для сдерживания цен на бензин
Для болельщиков ЧМ-2018 подготовили видео-памятки
Стартовал автопробег по самым интересным заповедникам центра России
В российских вузах отменят военные кафедры
В Вологде к летним праздникам появятся несколько арт-объектов
Саратовские студенты выиграли всероссийскую олимпиаду по анатомии
Российские ученые разработали новый градусник с Bluetooth

Медики впервые вылечили рак на последней стадии

6 июня в 12:06 272 просмотра
, в ходе которой осуществляется перенос в организм больного опухоль-инфильтрирующих лимфоцитов (TIL), вылечили трех пациентов с трудно излечимыми формами рака, сообщает Lenta.ru.

" data-title="Медики впервые вылечили рак на последней стадии — Пенза-пресс, рунет за день">

Специалисты с помощью экспериментальной адоптивной терапии, в ходе которой осуществляется перенос в организм больного опухоль-инфильтрирующих лимфоцитов (TIL), вылечили трех пациентов с трудно излечимыми формами рака, сообщает Lenta.ru.

У каждого больного были извлечены образцы опухолей, геном которых полностью секвенировали, то есть установили нуклеотидную последовательность всей ДНК. Это позволило найти мутации, приводящие к появлению специфических маркеров злокачественных клеток.

Специалисты также выделили из ткани опухоли инфильтрирующие лимфоциты и определили, какие из иммунных клеток способны распознать маркеры. Нужные лимфоциты были размножили и ввели обратно в организм пациентов.

В ДНК одной из опухолей, удаленной у пациентки с метастатическим раком молочной железы, были выявлены 62 мутации, и некоторые из выделенных TIL-клеток могли нацеливаться на четыре из них. Сначала женщина прошла стандартную химиотерапию, а затем в ее организм ввели специфичные для данных маркеров лимфоциты. Результаты сканирования показали, что через пять месяцев произошла полная регрессия опухоли.

Отмечается, что экспериментальную терапию проходили и другие пациенты, однако у большинства из них не наблюдалось никакой положительной динамики. У еще двух человек, страдающих от метастатического рака печени и рака толстой кишки, TIL-терапия также привела к почти полному исчезновению опухолей. Однако терапия также может привести к опасным для жизни осложнениям.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F-840125/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...