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В Наровчатском районе парень погиб после общения с родственником

6 июня в 12:55 268 просмотров

В Наровчатском районе Пензенской области мужчину подозревают в убийстве родственника.

По данным следствия, вечером 2 июня 22-летний парень встретил своего 64-летнего родственника, который приехал из Самары в родительский дом, где планировал провести лето. После того, как молодой человек помог пенсионеру донести сумки, он остался у него в гостях пообщаться. В ночь на 3 июня сельчанин позвонил своей матери и рассказал, что родственник его избил.

Молодого человека обнаружили старший брат, мать и еще один местный житель на улице, недалеко от дома пенсионера. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть потерпевшего. Предполагаемое оружие, нож, полицейские обнаружили рядом с домом родственника. Пенсионера в жилище не оказалось, он гостил у своей сестры, которая живет неподалеку.

При допросе мужчина не признал свою вину. Его заключили под стражу.

«Следует отметить, что ранее злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение убийства и краж», — добавили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.


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