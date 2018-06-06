В Пензе 12 июня перекроют улицы и изменят маршруты автобусов

В Пензе 12 июня, на время праздничных мероприятий в честь Дня России и Дня города, перекроют ряд улиц.

Как сообщил на пресс-конференции 6 июня начальник отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями администрации Пензы Олег Викулов, на время закладки капсулы «Письмо потомкам» 12 июня перекроют улицу Урицкого с 8.30 до 10.00. Улица Славы будет закрыта с 23.00 11 июня до 10.00 12 июня.

Из-за мероприятий на площади Маршала Жукова 12 июня с 7.30 перекроют улицы Кулакова, Пушкина, Володарского, Плеханова, Ставского Космодемьянской, Красная, Большая Радищевская. На время прохождения колонны курсантов инженерно-артиллерийского института временно закроют улицы Лермонтова, Советская, Володарского, Максима Горького. И после прохождения перекроют ул. Володарского, Советскую, Лермонтова.

На Юбилейной площади начнется перекрытие 11 июня с 20.00. Закроют улицу Бакунина — от улицы Толстого до улицы Суворова, а также улицу Толстого — от улицы Пушкина до улицы Суворова.

12 июня в период выступления хора Турецкого в 20.00 будет перекрыта ул. Суворова, кроме общественного транспорта, который будет ходить до 21.00. Далее улица совсем закроется. Также с 20.00 перекроют улицу Некрасова — от улицы Суворова до улицы. Пушкина, улицу Толстого — от улицы Пушкина до улицы Суворова. Будут перекрыты и примыкающие к Юбилейной площади улицы: Новый Кавказ, Пугачева.

«Что касается безопасности, будет задействовано в период проведения массовых мероприятий около 500 сотрудников полиции. Народные дружины помогут в охране порядка. Будут созданы периметры безопасности при помощи переносных турникетов и рамочных металлодетекторов. Граждане, которые откажутся проходить досмотр, в зону проведения мероприятий допускаться не будут», — отметил Олег Викулов.

Начальник управления транспорта Юлия Еремина сообщила, что 12 июня в работу общественного транспорта внесут изменения. С 7.30 до 14. 00 будет приостановлено движение троллейбуса № 1 и автобусов малого класса № 21.

Изменятся маршруты:

— № 1Т с ул. Карпинского поедут по ул. 8 Марта, затем — по ул. Суворова, ул. Плеханова, ул. Октябрьской, ул. Володарского и далее — по маршруту,

— № 33,39 — с ул. 8 Марта — по ул. Суворова, ул. Володарского и далее — по маршруту,

— № 63 — с ул. 8 Марта — по ул. Суворова, ул. Володарского, ул. Бакунина, ул. Чехова и далее — по маршруту.

— С 10.00 до 14.00 троллейбус № 2 и маршрутка № 2т поедут с ул. Суворова по ул. Чехова, ул. Кирова и далее — по маршруту,

— № 8 — с ул. Октябрьской поедет по ул. Московской, ул. Суворова, ул. Чехова, ул. Кирова, ул. К. Маркса, ул. Красной и далее — по маршруту,

— № 17, 33, 39 с ул. 8 Марта поедут по ул. Суворова, ул. Чехова, ул. Кирова и далее — по маршруту.

С 21.00 до 22.05 приостановлено движение троллейбусов № 6,7.

Изменится движение маршруток и автобусов:

- № 2а, 4, 6,80, 54, 99, 82с поедут с ул. Суворова по ул. Кулакова, ул. Пушкина, ул. Бекешской, ул. 8 Марта и далее — по маршруту.

После салюта по домам горожан развезут 53 автобуса, шесть троллейбусов и 22 маршрутки.