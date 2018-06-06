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Ученые изобрели летающего робота-пожарного. ВИДЕО

6 июня в 14:08 86 просмотров
, выпущенной под давлением, сообщает Lenta.ru.

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Специалисты представили прототип пожарного робота. Устройство способно подниматься в воздух за счет воды, выпущенной под давлением, сообщает Lenta.ru.

Робот представляет собой длинный пожарный рукав с датчиками, в передней и центральной частях которого проделаны сопла. Через них подается вода под давлением, благодаря этому устройство поднимается вверх. В зависимости от ситуации разработка может распылять жидкость сразу в нескольких направлениях.

Пока рабочий прототип машины имеет длину всего несколько метров, но, при желании, ее можно будет увеличить. Вода нагнетается в сопла с помощью компрессора под давлением примерно в 0,7 МПа. В будущем устройство доработают, чтобы оно было более управляемым и могло подняться на большую высоту.

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=3Al6L7sgqhM

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