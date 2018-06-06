Ученые изобрели летающего робота-пожарного. ВИДЕО

Робот представляет собой длинный пожарный рукав с датчиками, в передней и центральной частях которого проделаны сопла. Через них подается вода под давлением, благодаря этому устройство поднимается вверх. В зависимости от ситуации разработка может распылять жидкость сразу в нескольких направлениях.

Пока рабочий прототип машины имеет длину всего несколько метров, но, при желании, ее можно будет увеличить. Вода нагнетается в сопла с помощью компрессора под давлением примерно в 0,7 МПа. В будущем устройство доработают, чтобы оно было более управляемым и могло подняться на большую высоту.