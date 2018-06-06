Стали известны победители международного конкурса от «Ростелекома»

«Ростелеком» в партнерстве с Nokia определил победителей международного конкурса журналистов «Вместе в цифровое будущее», в котором приняли участие и журналисты из Пензенской области.

От представителей СМИ региона поступило 34 работы, большинство из которых заявлены в номинациях «Интернет-СМИ», «Радио и ТВ». Активными участниками конкурса стали редакторы и корреспонденты «ТВ-Экспресс», ИА «Пенза-Пресс», ГТРК «Пенза», ИА «Пенза-Взгляд», ИА «PenzaNews» и сетевое издание «Пенза-Онлайн».

Цель конкурса — привлечь внимание медиа к теме инновационных разработок и технологических новинок в телекоммуникационной отрасли и других общественных сферах.

Всего на конкурс представлено около 1200 работ. Наибольшее количество — из Уральского, Центрального и Приволжского федеральных округов.

Оценивали работы региональные и федеральные жюри, в состав которых были приглашены эксперты телекоммуникационного рынка, интернет-отрасли и медийного сообщества: директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина; первый заместитель генерального директора Федерального государственного унитарного предприятия «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» Михаил Калмыков; генеральный директор компании Nokia в России Михаил Райскин; директор по маркетингу в регионе Восточная Европа, Nokia Тина Бутхузи; генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков; PR-директор SAP CIS, ООО «САП СНГ» Татьяна Зверева.

В церемонии награждения в Москве приняли участие 30 претендентов на главную победу в четырех номинациях и спецноминации партнера — Nokia.

«Наше сотрудничество с региональными СМИ строится, прежде всего, на интересе журналистов, неравнодушных к теме телекома и технологий, а конкурс нас всех сближает и объединяет в команду единомышленников. Ежегодно мы отмечаем внимание к конкурсу и видим профессиональный и экспертный рост наших постоянных участников. Лучшие из них задают тренды в области IT-журналистики», — отметила директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина.

Победителями федерального этапа конкурса в четырех номинациях стали:

— печатная пресса — Олег Клименко, газета «Золотой Рог», Владивосток, «Дальневосточники заждались онлайн-доктора«;

— радио и телевидение — Максим Щербаков, ВГТРК ГТРК «Лотос», Астрахань, «Астраханский центр фотовидеофиксации«;

— интернет-СМИ — Алексей Лисовицкий, сайт «Голографика», Самара, «Как 5G изменит устройства и сервисы дополненной реальности«;

— социальные медиа — Михаил Кривый, блогер, Великий Новгород, «Умный дом — практика квартирного внедрения».

Победителем в спецноминации «Интернет вещей» от партнера конкурса — компании Nokia — стала работа Анастасии Разумной «От умных кроссовок до выгодных заводов. Что такое «интернет вещей» и как он развивается в Смоленской области», сетевое издание «SmolDaily.ru», Смоленск.

«Я давно интересуюсь вопросами, связанными с дополненной и виртуальной реальностью, интерактивными онлайн-технологиями, киборгизацией и блокчейном. За последнее десятилетие накопил определенный багаж знаний, которым стараюсь делиться с людьми. У меня сформировалось концептуальное видение перспективы развития подключенных с помощью технологии 5G устройств, о чем я и рассказал в своей работе. Благодаря конкурсу «Ростелекома» я узнал много умных, красивых, талантливых людей. Быть среди них — большая честь», — поделился Алексей Лисовицкий.

«Сегодня мир стоит на пороге четвертой промышленной революции, которая изменит жизнь человека, создавая новые требования и открывая новые возможности. Задача средств массовой информации — подготовить общество к грядущим изменениям и рассказать о новом опыте, который предоставляют современные технологии для каждого из нас. Nokia находится на переднем крае революционных исследований, нацеленных на решение задач цифровой эпохи, которая требует контекстуального подключения и взаимодействия всех людей и вещей. Мы приветствуем победителей конкурса и желаем им дальнейших творческих успехов на пути продвижения инноваций в России», — подчеркнул генеральный директор Nokia в России Михаил Райскин.

Победители федерального этапа конкурса отправятся зимой 2018 года в штаб-квартиру компании Nokia в Финляндию.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса — www.smi.rt.ru.