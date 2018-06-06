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Юрий Голодяев рассказал о повышении размера платы за детсад

6 июня в 14:28 532 просмотра

Начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев 6 июня на пресс-конференции рассказал о повышении платы за посещение детского сада. Новые тарифы начнут действовать с 1 сентября.

По словам Юрия Голодяева, плата не повышалась с 2016 года. Для посещения детсада детьми до трех лет она была 70 руб., от трех до семи лет — 75 руб. Размер повысится до 80 и 92 рублей соответственно.

«Родители получают компенсацию за счет федерального бюджета. Им часть оплаченной суммы возвращается на личную карточку: за одного ребенка — 20%, 50% - за второго и 70% - за третьего. Плата не взимается за дни, когда ребенок не приходил в детский сад, например, болел.

Льготные категории сохраняются. Освобождаются от платы за присмотр за детьми в детсадах родители или законные представители, у которых — дети-инвалиды, за сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для одиноких матерей оплата детсада снижена на 50 процентов, если их доход не превышает прожиточный минимум, также на 50 процентов она уменьшена для многодетных родителей.

Повышение связано с тем, что 70 рублей не хватает, чтобы обеспечить нормы по питанию», — пояснил Юрий Голодяев.


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