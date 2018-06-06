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Более половины россиян думают, что цены на бензин продолжат расти

6 июня в 15:26 216 просмотров
(ВЦИОМ), сообщает «СарБК».

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Среди россиян провели опрос по поводу повышения цен на бензин. Данные опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает «СарБК».

Так, из-за роста стоимости бензина 83% опрошенных предполагают, что их материальное положение ухудшится, причем 43% из них считают, что довольно существенно.

«66% водителей видят причину роста цен на топливо в экономической политике властей страны. О внешних факторах говорит 21% опрошенных», — сказано в сообщении.

Большинство, а именно 78% респондентов, уверены, что стоимость топлива продолжит увеличиваться. Оптимистично настроены только 5%, они думают, что цены снизятся.

Напомним, ранее мы писали о том, что Федеральная антимонопольная служба разработала проект для стабилизации цены на бензин.


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