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Процедуру ЭКО с криоконсервацией эмбрионов провели 74 пензячкам

6 июня в 15:31 236 просмотров
(ЭКО) предусмотрено Территориальной программой обязательного страхования и доступно для пациенток бесплатно.

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Проведение дорогостоящей процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) предусмотрено Территориальной программой обязательного страхования и доступно для пациенток бесплатно.

В январе-апреле 2018 года процедуру криоконсервации эмбрионов по полису ОМС провели 74 жительницам Пензенской области. Возможностью размораживания криоконсевированных эмбрионов с дальнейшим переносом в полость матки воспользовались пять женщин.

Напомним, процедура криоконсервации эмбрионов и их размораживание с последующим переносом в полость матки осуществляется с 1 января за счет средств ОМС при проведении ЭКО. Однако хранение криоконсериврованных эмбрионов за счет средств ОМС не осуществляется.

Процедура ЭКО с применением криоконсервации эмбрионов представляет собой процесс, во время которого женские яйцеклетки экстрагируют из организма, замораживают и сохраняют. Процесс ЭКО часто сопровождается получением большого числа оплодотворенных эмбрионов, чем требуется для одной подсадки. При этом сложно гарантировать успешность первой попытки. Поэтому для последующих попыток эмбрионы рекомендуется заморозить и сохранить. Их использование возможно также, если супруги в будущем захотят иметь еще одного ребенка.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF-%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-1817641/

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