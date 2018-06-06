Процедуру ЭКО с криоконсервацией эмбрионов провели 74 пензячкам

В январе-апреле 2018 года процедуру криоконсервации эмбрионов по полису ОМС провели 74 жительницам Пензенской области. Возможностью размораживания криоконсевированных эмбрионов с дальнейшим переносом в полость матки воспользовались пять женщин.

Напомним, процедура криоконсервации эмбрионов и их размораживание с последующим переносом в полость матки осуществляется с 1 января за счет средств ОМС при проведении ЭКО. Однако хранение криоконсериврованных эмбрионов за счет средств ОМС не осуществляется.

Процедура ЭКО с применением криоконсервации эмбрионов представляет собой процесс, во время которого женские яйцеклетки экстрагируют из организма, замораживают и сохраняют. Процесс ЭКО часто сопровождается получением большого числа оплодотворенных эмбрионов, чем требуется для одной подсадки. При этом сложно гарантировать успешность первой попытки. Поэтому для последующих попыток эмбрионы рекомендуется заморозить и сохранить. Их использование возможно также, если супруги в будущем захотят иметь еще одного ребенка.