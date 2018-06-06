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Пензу завалили продуктами с футбольной символикой

6 июня в 16:24 254 просмотра

В Пензе стали массово появляться сувениры к Чемпионату мира-2018. Под мячи стилизуют все — от сосисок до пирожных.

Так, подписчики группы «Это Пенза, Карл!» поделились снимками из продуктовых магазинов. Например, пользователь Андрей сфотографировал оригинальные сосиски и полуфабрикаты.

А подписчица Юлия увидела на полках новые бутылки с водой — в форме мяча. Правда, по информации федеральных СМИ, задержатся они в магазинах ненадолго. Из-за своеобразной формы бутылка может стать лупой, способной воспламенять бумагу и другие материалы, поэтому в некоторых супермаркетах их уже начали снимать с продажи.

Мячики добавили даже на банки с кофе, упаковки пирожных для детей, конфеты.

Конечно же, в Пензе можно купить и официальную продукцию. Горожанам предлагают стать обладателем носков с изображением Кубка мира или волка Забиваки, брелоков, кепок, магнитов, кружек и много другого.

Почувствовать футбольную атмосферу можно и на улицах Пензы. Например, в городе обновили 12 остановочных павильонов по улицам Центральная, Терновского и Баумана, повесили билборды. А на улю Московской под футбольные мячи стилизовали антивандальные конструкции.

Напомним, хоть в Пензу и не приедет ни одна футбольная сборная, зато в городе разместятся болельщики — более 4000 человек, 90% из которых — иностранцы.


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