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Череповчане страдают от нападения птиц

6 июня в 16:31 120 просмотров
, в связи с нападениями ворон и чаек. Пернатые защищают своих недавно вылупившихся птенцов, поэтому особенно агрессивны.

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Жители Череповца обращаются к спасателям, в связи с нападениями ворон и чаек. Пернатые защищают своих недавно вылупившихся птенцов, поэтому особенно агрессивны.

Об этом сообщает 35media.ru. Так, на дереве около городского родильного дома в Череповце вороны устроили гнездо. Только за выходные там от нападения птиц пострадали три человека.

А в Северном районе города людей атаковали чайки из-за выпавших из гнезда птенцов.

Орнитологи объясняют такое поведение птиц заботой о потомстве, которое всячески стараются оберегать. Поэтому, если вы увидели выпавшего из гнезда птенца, в руки его лучше не брать, а группы молодых птиц надо обходить стороной. По словам ученых, вороны могут помнить обидчика в течение пяти лет, поэтому не стоит проявлять к ним агрессию — могут отомстить.

Специалисты обещают, что к середине июня птенцы встанут на крыло и улетят из города на окраины, чтобы искать пропитание в лесном массиве и полях.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-3347390/

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