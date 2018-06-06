Череповчане страдают от нападения птиц

Жители Череповца обращаются к спасателям, в связи с нападениями ворон и чаек. Пернатые защищают своих недавно вылупившихся птенцов, поэтому особенно агрессивны.

Об этом сообщает 35media.ru. Так, на дереве около городского родильного дома в Череповце вороны устроили гнездо. Только за выходные там от нападения птиц пострадали три человека.

А в Северном районе города людей атаковали чайки из-за выпавших из гнезда птенцов.

Орнитологи объясняют такое поведение птиц заботой о потомстве, которое всячески стараются оберегать. Поэтому, если вы увидели выпавшего из гнезда птенца, в руки его лучше не брать, а группы молодых птиц надо обходить стороной. По словам ученых, вороны могут помнить обидчика в течение пяти лет, поэтому не стоит проявлять к ним агрессию — могут отомстить.

Специалисты обещают, что к середине июня птенцы встанут на крыло и улетят из города на окраины, чтобы искать пропитание в лесном массиве и полях.