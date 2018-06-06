«Ростелеком предлагает сделать дом «умным»

Чем похожи работа на даче и отдых на море? В обоих случаях вы уезжаете из квартиры и надеетесь, что за время отпуска с ней ничего не случится. Некоторые просят присмотреть за жильем соседей или родственников, но если дом с умом, то он сам сообщит хозяину о происшествиях.

Наделить квартиру интеллектом поможет простое и удобное в использовании коробочное решение компании «Ростелеком» — «Умный дом. Безопасность». Регистрируетесь в личном кабинете lk.smarthome.rt.ru или в мобильном приложении «Умный дом Ростелеком», активируете датчики дыма, движения, протечки воды, открытия окон и дверей, и ваша охранно-пожарная система готова к работе. Останется лишь распределить устройства по квартире.

Датчик протечки лучше установить в ванной или на кухне. Прибор фиксирует температуру и влажность в помещении. Если прорвет трубу или закапает с потолка, то хозяин немедленно получит push-уведомление или sms на мобильный.

По такому же принципу работают и остальные гаджеты. Индикатор открытия окон и дверей сразу оповестит владельца о взломе. Датчик движения — о резком изменении освещения и движении в радиусе семи метров. Датчик дыма — о задымлении в помещении.

Если во время вашего отпуска друзья или соседи будут заходить, чтобы полить цветы, то уведомления о движениях можно отключить. Сценарии работы устройств легко изменить в личном кабинете. А из мобильного приложения отчет о зафиксированных происшествиях будет доступен в любой точке мира, где есть интернет.

К «Умному дому» можно подключить множество устройств любых производителей, поддерживающих протокол беспроводной связи Z-Wave. Например, видеокамеру из комплекта «Видеонаблюдение» от «Ростелекома».

Камера умеет снимать в темноте, реагирует на малейшее движение в кадре, перекрытие объектива или отключение от сети питания, уведомляет о событиях на мобильный. В личном кабинете в круглосуточном режиме доступна онлайн-трансляция. С помощью встроенного в гаджет микрофона можно не только слышать звуки в помещении, но и передавать голосовые сообщения.

Так что увидеть, как соседи поливают цветы, или отследить, что делает в ваше отсутствие кот, можно даже на море. Кстати, умное видеонаблюдение пригодится не только на время отъезда, но и по возвращении домой, особенно если у вас есть дети или пожилые родственники. Вы всегда будете точно знать, как у них дела.

Узнать о системе «Умный дом» подробнее и оставить заявку на приобретение комплекта можно на сайте rt.ru, по бесплатному телефону 8 (800)-1000−800 или в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома». Пусть ваш дом будет с умом!