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В двух районах Пензенской области приступили к ремонту спортзалов

6 июня в 17:21 214 просмотров

В рамках федерального проекта по созданию в сельских школах условий для занятий физической культурой и спортом в 2018 году ремонтируют 14 спортзалов.

В настоящее время в семи районах заключили контракты с подрядными организациями на выполнение ремонтных работ, в это сделают до 15 июня. Основные виды работ — ремонт кровли, пола и душевых, замена оконных и дверных блоков, системы отопления.

К ремонту уже приступили в Белинском и Башмаковском районах, сообщает пресс-центр облправительства.

Благодаря ремонту 2000 школьников получат возможность заниматься в современных спортивных залах. Также на базе этих школ будут созданы спортивные клубы.

На ремонт 14 спортзалов выделили 23 млн рублей, из них 19,5 млн руб. — из федерального бюджета; 1,697 млн руб. — из бюджета Пензенской области; 1,785 млн руб. — средства муниципальных районов.


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