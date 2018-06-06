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Губернатор осмотрел новый производственный участок «Биосинтеза»

6 июня в 17:42 198 просмотров
«Биосинтез».

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил ПАО «Биосинтез».

В настоящее время на предприятии завершается процесс создания нового производственного участка. Он размещен на площади в 7000 квадратных метров, рассчитан на выпуск как минимум двух млрд таблеток в год, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Производственная линия представляет собой высокотехнологичный комплекс, позволяющий создавать особые условия для изготовления препаратов. Помещения оснащены современным оборудованием и специальными климатическими установками, способными нормировать содержание частиц и микроорганизмов в соответствии с необходимыми требованиями.

Степень готовности объекта — около 80%. Запуск нового участка намечен на сентябрь.

Иван Белозерцев положительно оценил реализуемый проект. Губернатор выразил готовность и в дальнейшем оказывать необходимую поддержку развитию старейшего в Пензе предприятия.

«Мы заинтересованы в открытии новых производственных линий, создании дополнительных рабочих мест, выпуске на территории Пензенской области конкурентноспособной продукции. Предприятие «Биосинтез» развивается, есть перспективы дальнейшего роста, мы это видим и приветствуем», — сказал он.

Также губернатор ознакомился с презентацией основных производственных достижений ПАО «Биосинтез», перспективными планами, обсудил направления дальнейшего взаимодействия.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/promyshlennost/88651/

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