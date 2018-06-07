В Пензе запустили российско-китайскую линию производства медизделий

7 июня в Пензе в рамках форума «InnoMed-2018» запустили российско-китайскую линию производства медицинских изделий для травматологии и ортопедии.

«Предприятие даст толчок развитию медицинских технологий. Компании, которые участвуют в производстве, имеют авторитет на рынке. Надеемся, что партнерство позволит открыть новые перспективы», — отметил губернатор Иван Белозерцев.

Вице-президент компании Tianjin ZhengTian Medical Instrument Co., Ltd. Ли Гуан поблагодарил пензенцев за сотрудничество и выразил надежду на развитие партнерских отношений.

«В тесном сотрудничестве мы добьемся многого и будем выпускать отличный продукт. Расширение локализации производства позволит увеличить количество рабочих мест», — сказал Ли Гуан.