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Пензятка снова окрасилась в багровый цвет. ФОТО

8 июня в 12:39 384 просмотра
, которая окрасилась в багровый цвет.

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Пензенцы обсуждают в Сети фото с рекой, которая окрасилась в багровый цвет.

Пользователь опубликовал снимки в группе «Пенза live» соцсети"ВКонтакте". Автор предположил, что река в селе Ухтинка стала красной из-за того, что в нее сбросили отходы с мясокомбината.

Пензятка становится кроваво-красной не впервые. Подобное уже происходило в феврале. Напомним, после видеозаписи, опубликованной в группе «Пенза live», состояние реки проверили сотрудники регионального минлесхоза. Они выяснили, что отходы принадлежали мясокомбинату.

По этому поводу информагентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос в областной минлесхоз.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_live

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