Пензятка снова окрасилась в багровый цвет. ФОТО

Пензенцы обсуждают в Сети фото с рекой, которая окрасилась в багровый цвет.

Пользователь опубликовал снимки в группе «Пенза live» соцсети"ВКонтакте". Автор предположил, что река в селе Ухтинка стала красной из-за того, что в нее сбросили отходы с мясокомбината.

Пензятка становится кроваво-красной не впервые. Подобное уже происходило в феврале. Напомним, после видеозаписи, опубликованной в группе «Пенза live», состояние реки проверили сотрудники регионального минлесхоза. Они выяснили, что отходы принадлежали мясокомбинату.

По этому поводу информагентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос в областной минлесхоз.