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Леонид Левин принял участие в заседании молпарламента Пензенской области

9 июня в 16:30 208 просмотров
«Историческая Пенза» (6+), которое, по замыслу авторов проекта, позволит заглянуть в прошлое региона.

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Депутат Госдумы Леонил Левин принял участие в заседании молодежного парламента Пензенской области. В ходе заседания молодыми политиками презентовали мобильное приложение «Историческая Пенза» (6+), которое, по замыслу авторов проекта, позволит заглянуть в прошлое региона.

Ранее Леонид Левин высказал поддержку проекту «По следам забытых усадеб» (6+), являющимся одним из источников мобильного приложения «Историческая Пенза» (6+).

«Рассчитываю на то, что здесь собраны люди, которые неравнодушно относятся к проблемам области, которые готовы помогать их решать, выступать с инициативами, выступать волонтёрами в решении выявленных проблем и которые не бояться идти к людям, работать с ними для достижения заявленных целей» — оценил работу молодых пензенцев депутат Госдумы России Леонид Левин.


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