Леонид Левин принял участие в заседании молпарламента Пензенской области

Ранее Леонид Левин высказал поддержку проекту «По следам забытых усадеб» (6+), являющимся одним из источников мобильного приложения «Историческая Пенза» (6+).

«Рассчитываю на то, что здесь собраны люди, которые неравнодушно относятся к проблемам области, которые готовы помогать их решать, выступать с инициативами, выступать волонтёрами в решении выявленных проблем и которые не бояться идти к людям, работать с ними для достижения заявленных целей» — оценил работу молодых пензенцев депутат Госдумы России Леонид Левин.