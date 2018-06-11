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Мэр оценил подготовку Юбилейной площади к празднованию Дня города

11 июня в 15:36 246 просмотров

11 июня глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил ход работ по установке оборудования на Юбилейной площади и площади Жукова.

«Для нас сейчас важно убедиться, что все готово к проведению двух мероприятий с массовым пребыванием горожан. Это выступление хора Турецкого (12+) на Юбилейной площади и шествие трудовых коллективов на площади Жукова», — сказал Виктор Кувайцев.

Мероприятия, приуроченные ко Дню города, стартовали 9 июня и будут продолжаться до 12 июня. Кульминацией празднования станет фейерверк. Он будет производиться со смотровой площадки на Западной поляне в 22.01, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Думаю, все горожане смогут насладиться этим красочным зрелищем», — добавил мэр.

Полную программу мероприятий в честь празднования Дня России и Дня города можно посмотреть здесь.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_feyerverk_uvidyat_vse/

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