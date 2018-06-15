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В мэрии Пензы обсудили реконструкцию детской железной дороги

15 июня в 12:12 154 просмотра
 «РЖД». Стороны обсудили реконструкцию детской железной дороги.

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15 июня глава администрации города Виктор Кувайцев провел встречу с представителями пензенского филиала ОАО «РЖД». Стороны обсудили реконструкцию детской железной дороги.

На заседании рассмотрели проблемы, связанные с выносом инженерных сетей. Также одной из тем диалога стала расчистка территории детской железной дороги от валежника и сухих деревьев, представляющих опасность для посетителей, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

По словам Виктора Кувайцева, пензенцы заинтересованы в скорейшем завершении реконструкции детской железной дороги.

«Это подарок для пензенских детей и молодежи. Так как это не просто аттракцион. Здесь в учебных классах ведется профориентационная работа. Будем помогать», — сказал он.

В свою очередь, представители Пензенского филиала ОАО «РЖД» подняли вопрос о безвозмездной передаче ведомственного детского сада в ведение города. Виктор Кувайцев пообещал принять все меры для оперативного решения проблемы.

«У нас тоже есть просьба к руководству Пензенского филиала ОАО «РЖД». На территории Железнодорожного района действовал подростковый клуб-школа бокса, здание которого принадлежит железной дороге. В прошлом году администрация города обращалась руководству ОАО «РЖД» с просьбой выкупить здание клуба и получила ответ, что этот вопрос будет рассмотрен. Возможно ли его решить положительно? Сейчас это здание пустует, а могла бы заниматься молодежь», — отметил мэр.

Представители Пензенского филиала ОАО «РЖД», в свою очередь, обещали уточнить, на какой стадии находится решение этой проблемы.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_provel_soveshchanie_po_voprosam_realizatsii_proekta_rekonstruktsii_penzenskoy_detsk/

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