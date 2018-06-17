Профсоюзы предложили смягчить пенсионную реформу для женщин

На заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) выступили против пенсионной реформы в текущей редакции, сообщает РБК.

По мнению представителей профсоюзов, срок выхода на заслуженный отдых для женщин надо снизить до 60 лет.

«Профсоюзной стороной предлагался вариант, что женщинам [повысить возраст выхода на пенсию] не на восемь лет, как предлагается законопроектом, а на пять лет», — отметил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

По его словам, законопроект в нынешней редакции не учитывает множество аспектов, поэтому профсоюзы, в целом, против него. В частности, считает Михаил Шмаков, надо четко обосновать, что даст реформа каждому пенсионеру.