Аналог телеканала «360» появился в трех странах

Вещание будет происходить на русском языке, в его библиотеке — около тысячи эфирных часов уникального контента.

Отмечается, что за четыре года вещания в России «360» сумел накопить большой объем универсальных программ, понятных зрителям и из других стран. В Германии, Израиле и США сосредоточено наибольшее количество абонентов, в том числе — из российской эмиграции. Но на этом «360» останавливаться не планирует — впереди запуск аналога в СНГ и странах Прибалтики. Там потребность в русскоязычных программах еще больше.

Кроме того, на новом телеканале не будет рекламы.