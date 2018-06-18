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Аналог телеканала «360» появился в трех странах

18 июня в 15:01 110 просмотров
«360» запускает аналогичный информационно-развлекательный бренд на территории Германии, Израиля и США, сообщает «360».

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Телеканал «360» запускает аналогичный информационно-развлекательный бренд на территории Германии, Израиля и США, сообщает «360».

Вещание будет происходить на русском языке, в его библиотеке — около тысячи эфирных часов уникального контента.

Отмечается, что за четыре года вещания в России «360» сумел накопить большой объем универсальных программ, понятных зрителям и из других стран. В Германии, Израиле и США сосредоточено наибольшее количество абонентов, в том числе — из российской эмиграции. Но на этом «360» останавливаться не планирует — впереди запуск аналога в СНГ и странах Прибалтики. Там потребность в русскоязычных программах еще больше.

Кроме того, на новом телеканале не будет рекламы.


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